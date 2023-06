Feuerwehr Altenerding rüstet auf

Von: Hans Moritz

Die Fahrzeugweihe in Altenerding nahmen die Pfarrer Jan-Christoph Vogler (r.) und Henning von Aschen vor. © Hans Moritz

Die Aufgaben einer Feuerwehr werden komplexer. Die Ausrüstung muss mit der Entwicklung mithalten – das galt selbst in der stillen Corona-Zeit.

Altenerding - So kam es, dass bei der Feuerwehr Altenerding am Samstag gleich zwei Fahrzeuge sowie drei weitere Ausrüstungsgegenstände offiziell in Dienst gestellt wurden und von den Pfarrern Jan-Christoph Vogler und Henning von Aschen gesegnet wurden. Die Neuzugänge haben einen Wert von über 300 000 Euro.



Zum einen handelt es sich um einen Versorgungs-Lastwagen, mit dem verschiedene Ausrüstungen zu völlig unterschiedlichen Einsatzszenarien transportiert werden können. Zudem erhielt die Feuerwehr einen Mannschaftstransporter, um beispielsweise bei größeren Schadenslagen Personal auswechseln zu können. Auch auf Lehrgänge soll mit dem Mercedes gefahren werden.



Drittens verfügt die Wehr über ein neues Flachwasserboot, dass nicht nur auf Gewässern eingesetzt werden kann, sondern zum Beispiel auch bei Hochwasser in überfluteten Straßen, zumal es Rollen hat. Neu sind zudem ein Mehrzweckanhänger sowie eine Abrollmulde, mit der etwa Brandgut abtransportiert werden kann.



Zur Einweihung begrüßte Stadtbrandmeister Stephan Stanglmaier neben zahlreichen Mitgliedern und Vertretern der Nachbarwehren die Bürgermeister Max Gotz und Petra Bauernfeind, Feuerwehrreferenten Alexander Gutwill und CSU-Fraktionschef Burkhard Köppen. Der OB betonte, die Feuerwehren könnten sich hinsichtlich der Ausrüstung „auf die Stadt immer verlassen“. Modernes Gerät sei „für die Schlagkraft und Einsatzsicherheit unerlässlich“. Zudem verwies darauf, dass die Feuerwehr auch „ein Kitt der Gesellschaft ist“.



Pfarrer Vogler meinte, „Menschen, die sich für andere einsetzen, stehen immer unter dem Schutz Gottes“, bräuchten aber auch das richtige Werkzeug. Sein Kollege von Aschen zeigte sich sichtlich beeindruckt von dem Mut und der Einsatzbereitschaft der Aktiven. „Wer kann schon von sich sagen, dass der Menschenleben rettet?“ ham