Feuerwehr-Einsatz in der Erdinger Altstadt

Die Erdinger Feuerwehr war mit 33 Einsatzkräften vor Ort in der Rossmayrgasse. Heikel wurde es aber nicht.

Senior vergisst Essen auf Herd

Von Markus Schwarzkugler schließen

Mit über 30 Kräften war die Erdinger Feuerwehr am Donnerstagmorgen in der Altstadt unterwegs. Ihr Zielort: die Roßmayrgasse.

Erding - Es war ein Klassiker für die Feuerwehr Erding: Am Donnerstag ging um 10.18 Uhr der Alarm des Eigentümers eines Hauses an der Roßmayrgasse in der Altstadt ein. Sein Mieter, ein älterer Herr, hatte das Essen auf dem Herd vergessen – starker Rauch war die Folge. Er schaltete selbst noch den Ofen aus, öffnete die Fenster und verließ die Wohnung im ersten Stock unverletzt.

Die Feuerwehr – mit 33 Einsatzkräften vor Ort – setzte einen Überdrucklüfter zum Belüften der Wohnung ein. Vor Ort waren noch Polizei und Rettungswagen. Großen Sachschaden gab es laut Feuerwehr nicht.