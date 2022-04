Neue Kommandanten

Von: Hans Moritz

Die neue Spitze der Feuerwehr Erding: Kommandant und Stadtbrandinspektor Thomas Hagl (l.) und sein Stellvertreter Benjamin Löffelmann © Hans Moritz

Die Freiwillige Feuerwehr Erding hat eine neue Führung.

Erding - Die Aktiven wählten in einer Versammlung Thomas Hagl als Ersten Kommandanten und Stadtbrandinspektor. Sein Stellvertreter ist Benjamin Löffelmann. Er übernimmt damit eine Doppelfunktion bei der Stützpunktfeuerwehr, ist er doch auch Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Beide mussten sich gegen Mitbewerber durchsetzen.



Hagl und Löffelmann folgen auf Markus Gebauer und Thomas Pointl, die ihre Ämter zum Monatsende zur Verfügung gestellt hatten. Wie berichtet, ist Gebauer in seine Heimatstadt Erfurt zurückgekehrt, wo er eine Stelle bei der Berufsfeuerwehr angetreten hat. Pointl, hauptberuflich bei der Flughafenfeuerwehr, hatte sich und Gebauer stets als Team verstanden – und war ebenfalls zurückgetreten.



Hagl arbeitet bei der Werkfeuerwehr von MTU/MAN in München, Löffelmann ist hauptamtlicher Feuerwehrmann in Erding. Beide wurden am Donnerstag vom Stadtrat in ihren Ämtern bestätigt. ham