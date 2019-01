Vier Neue auf einen Streich

In den vergangenen Jahren hat die Feuerwehr Erding gleich vier neue Fahrzeuge bekommen – im Gesamtwert von rund 1,3 Millionen Euro.

Erding – Rund 1000 Mal rücken die drei Feuerwehren der Stadt Erding pro Jahr aus. Umso wichtiger ist ihre richtige Ausrüstung. In den vergangenen Jahren hat die Feuerwehr Erding gleich vier neue Fahrzeuge bekommen – im Gesamtwert von rund 1,3 Millionen Euro. Am Samstag wurden sie gesegnet. Den Festakt nutzte Oberbürgermeister Max Gotz zu einem Bekenntnis: „Die neuen, größeren Wachen in Erding und Altenerding haben weiter höchste Priorität.“ Heuer wolle man bei Standortsuche und Planung deutlich vorankommen.

Drei der neuen Fahrzeuge ersetzen alte, die nach teils drei Jahrzehnten und tausenden Einsätzen ausgetauscht werden mussten. Angeschafft wurden ein VW Bus als Einsatzleitwagen mit mobilem Büro für 175 000 Euro, ein Tanklöschfahrzeug TLF 4000 für 475 000 Euro und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 für 528 000 Euro. Neu zur Flotte gestoßen ist ein Wechsellader mit austauschbarer Beladung, auf dem ein Abrollbehälter Technische Hilfeleistung verlastet ist. Allein Letzterer schlug mit 120 000 Euro zu Buche.

„Das ist heute ein vierfach freudiger Anlass“, sagte Gotz im Erdinger Gerätehaus vor zahlreichen Gästen, darunter Vertreter der Regierung von Oberbayern und des Bayerischen Städtetags. Die Aktiven übernähmen eine „enorme Verantwortung, für Menschen in Not, aber auch für sich selbst“. Umso wichtiger sei eine moderne und sichere Ausrüstung. „Wir können froh sein, in einer Stadt zu leben, die die besten Voraussetzungen bietet, ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen“, so Gotz.

Die Investition sei in die Zukunft gerichtet, so der OB mit Blick auf das Wachstum der Stadt und vor allem die ab 2024 anstehende Konversion des Fliegerhorsts. „Das wird nicht nur städtebaulich eine enorme Herausforderung, sondern auch feuerwehrtechnisch.“ Nicht zuletzt der Ringschluss mit Tunnel stelle die Einsatzkräfte vor neue und knifflige Aufgaben.

Landrat Martin Bayerstorfer attestierte der Erdinger Feuerwehr, „hervorragend aufgestellt“ zu sein. „Es sind gewaltige Aufgaben, derer sich die Feuerwehrleute annehmen.“ Er nutzte die Gelegenheit, sich bei allen Kräften zu bedanken, die vor zwei Wochen zum Katastrophenfall im Berchtesgadener Land ausgerückt waren.

Erdings Kommandant und Stadtbrandinspektor Manfred Kordick bedankte sich bei Stadt und Staat für die hohe Investition. Die neuen Fahrzeuge hätten bereits zahlreiche Einsätze hinter sich gebracht – in der Stadt aber auch im gesamten Landkreis.

Bei der Segnung mit seinem evangelischen Kollegen Christoph Keller lobte Stadtpfarrer Martin Garmaier das Engagement der vielen Ehrenamtlichen: „Ihr rückt nicht nur aus, um Brände zu löschen und bei Verkehrsunfällen zu helfen, sondern oft auch, um Beistand zu leisten.“ Garmaier weiß, wovon er spricht: Er ist selbst Mitglied bei der Feuerwehr Erding.