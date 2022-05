Feuerwehr Langengeisling: So viele Aktive wie nie

Von: Bernd Heinzinger

Für langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden (ab 2.v.l.) Max Tauber, Hans Kürzeder und Manfred Gaigl von Vorsitzendem Karl Patzelt (l.) und Kommandant Jürgen Mesz. Nicht im Bild: Franz Sepp. © Bernd Heinzinger

Trotz der Pandemie gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr Langengeisling einen Rekord zu vermelden. Die Wehr hatte noch nie so viele Aktive wie heute.

Langengeisling – Bei der Jahreshauptversammlung freute sich Kommandant Jürgen Mesz: „Wir hatten noch nie so viele Aktive wie heute.“ 53 Feuerwehrler sind dabei, dazu kommen 24 Jugendliche. Die Zahl der Nachwuchskräfte stieg besonders stark an, bei einer Werbeaktion kam gleich „ein ganzer Haufen“ neu dazu, wie Mesz freudestrahlend betonte.

Die hohe Anzahl an aktiven Mitgliedern bringt allerdings ein besonderes Problem mit sich: Weil die Feuerwehr Langengeisling nur über zwei Fahrzeuge verfügt, könne nicht jeder bei den Einsätzen mitfahren: „Wer ein bisschen weiter zum Feuerwehrhaus fahren muss, der hat häufig keine Chance, speziell am Wochenende oder abends“, so der Kommandant.

An den anwesenden Oberbürgermeister Max Gotz richtete er daher die Bitte, dass die Feuerwehr vielleicht doch schon bald ein weiteres Fahrzeug bekommt. Denn nicht nur wegen des Platzmangels sei die aktuelle Ausstattung ein Problem: „Vor kurzem rückten wir wieder zu einem Verkehrsunfall aus, und da sah man deutlich, dass wir sehr mager aufgestellt waren.“ Das Mehrzweckfahrzeug sei in die Jahre gekommen, eine Ersatzanschaffung strebt man allerdings trotz möglicher Förderung nicht an: „Bei den neuen Versionen sind es zwei Sitzplätze weniger, das wäre nicht gerade optimal“, erklärte Mesz.

35 Einsätze gab es insgesamt im Jahr 2021, die meisten davon machten technische Hilfeleistungen etwa bei Sturmschäden oder Verkehrsunfällen aus. Sechs Brände galt es dazu zu löschen. Trotz der Pandemie sei die Anzahl der Übungen auf einem hohen Niveau geblieben, 1450 Stunden leisteten die Mitglieder dabei. Als Lohn dafür durfte sich eine ganze Reihe der Langengeislinger über Beförderungen freuen (Bericht folgt).

Künftig könnte laut Mesz die Auflösung des Fliegerhorsts eine neue Herausforderung darstellen. Ein großer Teil liege auf der Gemarkung Langengeislings, es hätten bereits Begehungen stattgefunden. OB Gotz sagte dazu, dass dieses Thema auch für die Stadt Erding eine der größten Herausforderungen aller Zeiten darstelle: „Aber solange die Fläche nicht an uns übertragen ist, sind auch die Feuerwehren Erdings nicht dafür zuständig. Das habe ich der Bundeswehr klipp und klar kommuniziert.“

Jugendwart Ludwig Aigner sprach über die starke Nachwuchsarbeit: „Wir wurden fast überrannt nach der Werbeaktion. Nach den zwei harten Jahren macht es jetzt riesigen Spaß, mit den Buben und Mädchen zu arbeiten.“

Im Gegensatz zum aktiven Dienst musste das Gesellige arg zurückstecken, wie Vereinsvorsitzender Karl Patzelt berichtete. Veranstaltungen für die 199 Mitglieder seien kaum möglich gewesen: „Wir hatten viel geplant, mussten fast alles absagen. Dabei ist die Geselligkeit bei einer Feuerwehr immens wichtig.“ Die Absagenflut machte sich auch in der Kasse bemerkbar. Schatzmeister Martin Zehetmair betonte, dass als einzige Einnahmequelle die Mitgliedsbeiträge blieben. Daher gab es 2021 ein Minus in Höhe von 1937 Euro: „Das wird sich aber bald wieder ändern,“ merkte er an.

Zum Ende der Jahreshauptversammlung standen die Ehrungen auf dem Programm: Ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft beim Verein erreichte Hans Kürzeder. Und seit 40 Jahren dabei sind Manfred Gaigl, Franz Sepp und Max Tauber.

