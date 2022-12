Grundsteuer: Das sind die häufigsten Fehler

Von: Hans Moritz

Recht komplex ist die neue Grundsteuererklärung, die jeder Grund- und Hausbesitzer neu erstellen muss. Die Frist wurde auch deshalb verlängert. © Bernd Weißbrod/dpa

Eigentum verpflichtet, und das kann durchaus eine Belastung darstellen: Alle, die ein Grundstück oder eine Immobilie besitzen, müssen eine Grundsteuererklärung abgeben. Die hat es in sich.

Erding - Auch deshalb hat der Bund die Abgabefrist bis 31. Januar 2023 verlängert. Weil schon zahlreiche Erklärungen bei den Finanzbehörden eingegangen sind, wissen die, wo immer wieder Fehler gemacht werden. Wir klären die wichtigsten Irrtümer.



„Die Bürger erklären häufig die Nutzfläche ihrer Garage vollständig, ohne den hierfür vorgesehenen Freibetrag von 50 Quadratmetern zu berücksichtigen“, sagt Guido Riemerschmid, Sprecher des Finanzamts Erding. Bei der anzugebenden Nutzfläche aller zur Wohneinheit gehörenden Garagen sei in fast allen Fällen der hierfür vorgesehene Freibetrag von 50 m² zu berücksichtigen – so zum Beispiel beim Wohnhaus mit Garage oder dem Tiefgaragenstellplatz, der zur Eigentumswohnung gehört. „In diesen Fällen ist nur die Fläche als Nutzfläche einzutragen, die den Freibetrag von 50 m² übersteigt. Ist die Fläche aller Garagen insgesamt zum Beispiel nur 25 m² groß, so ist 0 einzutragen“, erklärt Riemerschmid. Stellplätze im Freien und Carports müssten generell nicht angegeben werden.



Nächste Fehlerquelle: „Nebengebäude, die zu einer Wohneinheit gehören, werden oftmals vollständig erklärt, ohne dass der Freibetrag von 30 m² berücksichtigt wird“, warnt der Sprecher. Nebengebäude, die von untergeordneter Bedeutung sind, etwa Schuppen oder Gartenhäuser, und die sich in der Nähe der Hauptimmobilie befinden, zu der sie gehören, würden nur angesetzt, soweit die Gebäudefläche größer als 30 m² ist. Auch hier gelte: Ist die Fläche kleiner, ist die Ziffer 0 einzutragen.



Obacht auch bei der Wohnfläche: Riemerschmid weist darauf hin, dass bei reinen Wohngebäuden immer wieder auch die Nutzfläche angegeben werde. „Es reicht aber die Wohnfläche.“ Kellerräume, Waschküchen und Heizungsräume müssten nicht angesetzt werden. Eine Ausnahme bildeten Einliegerwohnungen im Keller.



Bei Streuobstwiesen, Wiesen- und Waldflurstücken ist laut Finanzbehörden die Unterscheidung zwischen der Grundsteuer A (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) und der Grundsteuer B (Grundstücke des Grundvermögens) entscheidend. „Für die Grundsteuer A wird weiterhin ein Ertragswert gebildet, sodass die Einordnung im Regelfall günstiger sein dürfte“, klärt der Sprecher auf.



Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen (mit Ausnahme der Hofstelle) gehören für das Finanzamt nicht zu einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, wenn sie entweder in einem Bebauungsplan als Bauland festgesetzt sind, die sofortige Bebauung möglich ist, diese innerhalb des Plangebiets begonnen hat oder schon durchgeführt wurde beziehungsweise wenn zu erwarten ist, dass sie innerhalb von sieben Jahren in irgendeiner Weise bebaut wird. Wohngebäude mit Garten unterliegen laut der Behörde immer der Grundsteuer B.



Wer einen Fehler in seiner Erklärung entdeckt, sollte diese korrigieren und neu einreichen – entweder über Elster oder in Papierform. Ist der Steuerbescheid bereits ergangen, rät Riemerschmid, Einspruch mit Hinweis auf die falschen Angaben einzulegen. Ist die Rechtsbehelfsfrist schon abgelaufen, würden die Bescheide für die Zukunft angepasst.



Rat & Hilfe: Wichtige Informationen, Erklärvideos und Hilfestellungen zur Grundsteuererklärung sind gesammelt unter www.grundsteuer.bayern.de abrufbar. ham