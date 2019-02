Finanzamt warnt vor falschen Beamten

In Erding treiben Betrüger ihr Unwesen. Sie geben sich als Finanzbeamten aus. Die Behörde rät zur Vorsicht.

In München häufen sich die Fälle, in denen sich Betrüger als Polizisten ausgeben, um Rentner um ihr Vermögen zu bringen. Eine ähnliche Masche breitet sich derzeit im Landkreis Erding aus. „Trickbetrüger geben sich als Finanzbeamte aus“, teilt Behördensprecher Guido Riemerschmid mit. „In den vergangenen Tagen wurden Fälle bekannt, in denen sich Unbekannte am Telefon als Finanzbeamte ausgeben und persönliche Daten in Erfahrung bringen wollen. In Einzelfällen suchten sie sogar Bürger zu Hause auf.“

Das Finanzamt rät deshalb zur Vorsicht. Betriebsprüfungen, so Riemerschmid, fänden nur nach schriftlicher Ankündigung statt. Das Personal weise sich aus. Der Sprecher rät, sich im Zweifel an das Finanzamt oder an die Polizei zu wenden.