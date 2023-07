Finanzexpertin warnt Frauen: „Ein Mann ist keine Altersvorsorge“

Pointiert und kenntnisreich war der Vortrag, den Helma Sick (hinten) vor gut 40 Besucherinnen im Wintergarten der Stadthalle hielt. © SPD

Finanzielle Unabhängigkeit und Eigenverantwortung das legt Finanzexpertin Helma Sick Frauen ans Herz. Sie sprach auf Einladung der AsF in Erding.

Erding – Helma Sick setzt sich seit Jahren für Frauenrechte ein. Auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) sprach die bundesweit bekannte Finanzexpertin, Buchautorin und Kolumnistin nun zum Thema „Ein Mann ist keine Altersvorsorge“. Das Thema stieß durchaus auf Interesse, denn mehr als 40 Besucherinnen unterschiedlicher Generationen kamen zum Vortrag in den Wintergarten der Stadthalle – und einige Männer.

Sick liegt vor allem die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen am Herzen. Deshalb sensibilisiert sie diese seit vielen Jahren dafür, ihre finanzielle Absicherung selbst in die Hand zu nehmen und hilft ihnen dabei mit Beratung und praktischen Tipps. Für ihr Engagement wurde sie 2022 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt, schreibt die SPD in einer Pressemitteilung.

In ihrem Vortrag schlug Sick den Bogen von vergangenen Frauengenerationen, die aufgrund der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf die Versorgung durch einen Mann angewiesen waren hin zu jungen Frauen heute, die – gut ausgebildet und berufstätig – vermeintlich finanziell von einem Mann unabhängig sein sollten.

Doch wie Sick anhand von Studien, Befragungen und Beispielen aufzeigen konnte, seien auch heute noch erschreckend viele junge Frauen bereit, für Partner und Familie beruflich und damit finanziell zurückzutreten. Oft ohne sich bewusst zu sein, welche Konsequenzen das für ihre finanzielle Absicherung haben kann, gerade wenn unvorhergesehene Ereignisse eintreten, wie Trennung, Krankheit oder Arbeitslosigkeit.

Sick plädierte dafür, die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Berufstätigkeit der Frauen fördert und fordert, etwa durch finanzielle Anreize über eine Änderung der Besteuerung –bei gleichzeitigem Ausbau von Kinderbetreuung und Pflege sowie familienfreundlicher Flexibilität in der Arbeitswelt. Denn das derzeitige System komme nicht nur viele Frauen letztlich teuer zu stehen, sondern auch die Gesellschaft.

Aber Sick sieht auch die Verantwortung bei den Frauen selbst. Sie sollten mit ihrem Partner ganz konkret Arbeitsteilung und finanziellen Ausgleich von beruflichen Auszeiten oder Teilzeitarbeit von vornherein klären und am besten vertraglich vereinbaren. „Lieber jetzt unromantisch, als später arm“, sagte Sick. Zumal die unentgeltliche Care-Arbeit der Frauen nicht nur die Kinderbetreuung, sondern zunehmend auch die Pflege von Angehörigen umfasst.

Im Anschluss an den pointierten Vortrag stellte sich die Expertin den Fragen des Publikums. Daraus entwickelte sich eine angeregte Diskussion, die nach der Verabschiedung untereinander fortgesetzt wurde. red