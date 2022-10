Im Klammergriff der Kassen

Von: Hans Moritz

So gut wie bezugsfertig ist der zweite Komplex mit 30 Apartments im Betreuten Wohnen (l.). Ab Ende November ziehen die ersten Senioren ein. © Peter Gebel

Trotz Corona-Beschränkungen und steigender Kosten ist das Fischer’s Seniorenzentrum in Erding gut durch das Jahr 2021 gekommen. Dennoch gibt es gerade massive Probleme.

Erding - Im Kreisausschuss berichtete Matthias Vögele von einem Jahresüberschuss von knapp 345 000 Euro. Dabei hatte er mit Minus von über 80 000 Euro gerechnet. Doch nun sieht eine der größten Pflegeeinrichtungen im Landkreis einer ungewissen Zukunft entgegen.



Vögele berichtete von soeben abgeschlossenen Pflegesatzverhandlungen mit den Kassen und erklärte: „Ich habe unterschrieben, weil wir ja einen Vertrag brauchen, aber einverstanden bin ich mit dem Ergebnis überhaupt nicht.“ Denn Vögele muss mit deutlich weniger Geld als benötigt rechnen. „Die galoppierenden Preise, unter anderem für Energie, wurden überhaupt nicht mit einkalkuliert“, ärgerte sich der Geschäftsführer. Doch das Fischer’s sei zu klein, um es mit den mächtigen Kassen aufzunehmen.



Dennoch will Vögele die Waffen nicht strecken. „Es zeichnet sich ab, dass die Großen in unserer Branche klagen werden“, kündigte er an. Und an diese wolle er sich anhängen beziehungsweise ein Urteil nutzen, um den Vertrag zu kündigen und auf Nachverhandlungen zu pochen. „Wir reden noch nicht einmal von Gewinn, sondern wollen nur unsere Kosten gedeckt haben“, sagte Vögele. Ein Überschuss sei erst ab einer Belegung von 97 Prozent und mehr zu erzielen.



Freie Hand hätten die Einrichtungen ohnehin nicht. „Wir bekommen sehr genaue Vorgaben, etwa wie die Pflege auszusehen hat, wie hoch die Raumtemperatur sein muss oder was das Essen kosten darf.“ Auf der anderen Seite gelte in der Branche das Prinzip der Vollkostenerstattung. Das heißt: Was die Kassen uns auferlegen, das müssen wir auch bezahlt bekommen“, rechnete Vögele vor. Und genau diesen Ausgleich sieht er angesichts des Verhandlungsergebnisses „massiv in Gefahr“.



Im Kreisausschuss stellte Vögele die Jahresrechnung für 2021 vor. 9,7 Millionen Euro habe man aus dem Pflegebetrieb erlöst, eine gute halbe Million Euro mehr als kalkuliert. Auf der anderen Seite schlug der Personalaufwand für die 180 Beschäftigten mit 7,03 Millionen Euro zu Buche. In diesem Jahr und 2023 rechnet Vögele mit Personalkosten von 7,5 beziehungsweise 7,7 Millionen Euro. Wegen des umstrittenen Abschlusses mit den Kassen kalkuliert Vögele die Jahresergebnisse für dieses und das nächste Jahr sehr vorsichtig – mit nur 33 500 beziehungsweise 44 400 Euro.



Aktuell fährt das Alten- und Pflegeheim nach den Worten seines Geschäftsführers in einem ruhigen Fahrwasser. „Die Auslastung ist sehr gut, wir verfügen über 145 stationäre Plätze und 48 Wohnungen im Betreuten Wohnen.



Ab Ende November werden es 78 sein, „denn unser Neubau wird planmäßig fertig. Im Dezember weihen wir ihn ein“, kündigt Vögele an. Alle Apartments seien vermietet. Derzeit entstünden die Außenanlagen.



Auch hier kritisiert er immer mehr Vorgaben beim Bau. „Jede einzelne von ihnen treibt die Kosten.“



Corona stellt die Einrichtung laut Vögele „vor keine großen Probleme mehr“. Er berichtet, dass die Bewohner teils das vierte, manche sogar das fünfte Mal geimpft seien. „Der Fortschritt ist sichtbar: Wenn es eine Infektion gibt, sind die Verläufe in aller Regel nicht sehr gravierend und zeitlich überschaubar.“ Deswegen sei auch die Quarantäne leichter händelbar. In der Hochphase der Pandemie musste das Heim Isolationsplätze etwa für Klinikheimkehrer freihalten. „Es ist gut, dass Corona nicht mehr so tödlich ist wie früher“, sagt der Geschäftsführer.



Vereinzelt gebe es noch Ansteckungen, verursacht durch Besuche, aber auch durch Personal, insbesondere Heimkehrer aus osteuropäischen Ländern.



Die einrichtungsbezogene Impfpflicht habe ihm aber drei Pflegekräfte gekostet. „Sie haben gekündigt, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Das finde ich sehr bedauerlich.“



Noch eine Veränderung hat Corona bewirkt: „Die Verweildauer ist kürzer geworden“, bilanzierte Vögele. „Im Homeoffice oder während der Kurzarbeit haben offensichtlich viele ihre Angehörigen länger zu Hause gepflegt – und entsprechend später einen Heimplatz gesucht.“ ham