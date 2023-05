Fliegerhorst Erding: 1,55 Millionen Tonnen Bauschutt

Ergebnisse einer Masterarbeit im Stadtrat vorgestellt

Von Gabi Zierz schließen

Bei der Fliegerhorst-Konversion in Erding könnten zwei Drittel des Bauschutts recycelt und damit wiederverwendet werden. Platz dafür wäre, so das Ergebnis einer Untersuchung.

Erding – Es sind Zahlen, die die gewaltige Dimension der bevorstehenden Konversion des Fliegerhorstes Erding verdeutlichen: Auf der 350 Hektar großen und bis Ende 2024 militärisch genutzten Fläche, auf der in den nächsten Jahrzehnten ein neuer Stadtteil für bis zu 6500 Bürger entstehen wird, fallen beim Abbruch der Gebäude und auch der Bauten im Untergrund gut 1,5 Millionen Tonnen Bauschutt, Asphalt und Aushub an. Die gute Nachricht – auch aus Gründen der Nachhaltigkeit: Rund 950 000 Tonnen davon könnten aufbereitet und wiederverwendet werden. Diese Zahlen nannte Thomas Rojas Sonderegger am Dienstagabend im Stadtentwicklungsausschuss.

Der junge Mann studiert Bauingenieurwesen an der TU München, hat seine Masterarbeit dem Thema gewidmet und am Beispiel Fliegerhorst eine Recycling-Strategie entwickelt. Eckdaten hatte er bereits Mitte Dezember im Rahmen der Vortragsreihe „Rundflug Fliegerhorst“ im Museum Erding vorgestellt (wir berichteten).

Und er hatte ein anschauliches Beispiel parat, damit man sich das gigantische Volumen an Bauschutt besser vorstellen kann. Mit dem riesigen Materialberg könne man Erdings komplette Altstadt mit einer vier Meter hohen Schicht bedecken, sagte er im SEA. Von dieser Menge seien vermutlich 600 000 Tonnen mit Schadstoffen belastet und müssten gesondert entsorgt werden. Diesen Schätzwert nannte Sonderegger nach einem Vergleich mit anderen Kasernen. Zwei Drittel aber, also 950 000 Tonnen, könnten aber auf dem Gelände selbst zwischengelagert und recycelt werden, etwa in den bestehenden Flugzeug-Sheltern, so Sonderegger. Zu einer solchen Anlage gehörten eine Halle mit Mischanlage und Silos, Lagerboxen für Roh- und Fertigprodukte, aber auch Brech- und Siebanlagen.

Auch eine von der Stadt nördlich des Wiweb wegen ihrer Fliegerhorst-Nähe ins Auge gefasste Bauschutt-Recyclinganlage könnte einmal dafür genutzt werden. Der Weg für die Lastwagen dorthin sei kurz und führe nicht durch die Stadt, sofern die Nordanbindung realisiert wird. Nach Sondereggers Berechnungen spare man durch die Aufbereitung vor Ort 70 000 Lkw-Fahrten zu anderen Deponien und knapp 1,7 Millionen Kilometer. Nördlich des Wiweb gibt es bereits Kiesabbau und Asphaltmischanlagen.

Eine Wiederaufbereitung hätte Folgen für die Bauleitplanung, „weil das Material vor Ort bleibt“, so Sonderegger. So müsse beispielsweise selektiv zurückgebaut werden, um hochwertigen Bauschutt zu erhalten. Recyclingbeton könne – je nach Druckfestigkeit – mittlerweile auch für tragende Bauteile verwendet werden.

Interessiert verfolgten die Stadträte Sondereggers Vortrag. OB Max Gotz (CSU) erklärte auf Nachfrage von Burkhard Köppen (CSU), dass die Stadt die Verwendung von RC-Beton einmal vertraglich mit den Investoren fixieren könne. Auch bei Betonherstellern stehe das Recycling wegen der Knappheit natürlicher Ressourcen und steigender Deponiekosten immer höher im Kurs.

Bevor es so konkret wird, stehen die Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) an, von der die Stadt die gesamte Fliegerhorst-Fläche erwerben will. Voruntersuchungen sollen helfen, die Stadt in eine gute Verhandlungsposition zu bringen. „Diese Vergleichswerte sind wichtig, wenn die Bima Kostenansätze nennt, was der Abbruch eines Bestandsgebäudes kostet“, erklärte Stadtentwickler Christian Famira-Parcsetich dazu. Sonderegger habe sogar die Aushubmengen für den Bahnhof untersucht. Allerdings habe er mit vielen Annahmen arbeiten müssen, „weil wir noch nicht so viele Details kennen“.

Was die Menge des mit Schadstoffen wie Asbest belasteten Materials angeht, ist Gotz nicht sehr optimistisch. Er verwies auf den unterirdischen Bauschutt durch Bunker und das Vorfeld der Flugzeughallen. Letztlich bleibe für die Stadt immer ein Risiko, „dass wir bei den vertieften Untersuchungen in den Gebäuden eine Überraschung erleben“.

Auch wenn der Stadt das Fliegerhorst-Areal noch nicht gehört, laufen die Vorarbeiten für die Konversion bereits seit Jahren. Dazu zählen auch Machbarkeitsstudien, etwa zum Regenwassermanagement – den Auftrag vergab der SEA gerade für gut 31 000 Euro an das Landshuter Büro SKI – und zur Mobilität. Schließlich soll in dem neuen Stadtteil nicht mehr der Individualverkehr mit dem Auto, sondern Fahrrad, Sharing-Angebote und ÖPNV im Vordergrund stehen. Die städtebauliche Planung für einen Teil des Areals sieht beispielsweise vor, den öffentlichen Straßenraum von parkenden Autos freizuhalten (wir berichteten). So sollen Fahrzeuge ausschließlich in oberirdischen Quartiersgaragen abgestellt werden.