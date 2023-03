Fliegerhorst Erding: Die Bürger reden mit

Von: Gabi Zierz

351 Hektar Entwicklungsfläche weist der Fliegerhorst Erding auf, auf dem Bild ist der Bereich mit den Garagen und Hallen zu sehen. Die meisten werden abgerissen, was große Mengen an Bauschutt verursacht. © Hans Seeholzer (Archivfoto)

Aktiv einbringen sollen sich die Erdinger bei der Konversion des Fliegerhorsts. Die Stadt plant Anfang Juli eine zweitägige Bürgerwerkstatt und gab einige Studien in Auftrag.

Erding – Die Planungen der Stadt Erding für die Konversion des Fliegerhorstes schreiten voran. Auf dem Weg, das militärisch genutzte Areal ab 2025 in eine zivile Nutzung zu überführen, sollen die Bürger eingebunden werden. Schließlich entsteht auf der 350 Hektar großen Fläche in den nächsten 30 Jahren ein neuer Stadtteil für rund 6500 Menschen. Die Stadt ist bestrebt, die gesamte Fläche vom Bund zu erwerben.

Für 7./8. Juli, ist im Sportpark Schollbach eine Bürgerwerkstatt geplant, in der Interessierte nicht nur umfangreich informiert werden, sondern sich aktiv einbringen können. Dazu soll eigens ein Modell gebaut werden, das den Fliegerhorst samt Umgebung darstellt. Das kündigte die Stadtverwaltung am Donnerstagabend im Stadtentwicklungsausschuss an.

Dass das Interesse an der Konversion groß ist, zeigte sich an der Vortragsreihe „Rundflug Fliegerhorst“, die „jedes Mal ausverkauft war“, wie Burkhard Köppen (CSU) erinnerte. Im Museum hatten Städtebau-Experten Entwicklungsideen, Bebauungsbeispiele und Zukunftschancen vorgestellt. „Es ist gut, dass wir so viele Bürger wie möglich daran teilhaben lassen“, betonte Köppen: „Wir sollten uns nie den Vorwurf machen lassen, nicht umfassend informiert zu haben.“

Stieglmeier: Junge Leute einbinden

Helga Stieglmeier (Grüne) will noch mehr junge Leute erreichen, schließlich sei die Konversion ein Zukunftsprojekt: „Viele von uns werden dort nicht mehr wohnen.“ Bei den Vorträgen im Museum sei der Altersdurchschnitt schon sehr hoch gewesen. Sie schlug vor, die Schulen anzusprechen. „Die Vortragsreihe hat begeistert und ist ja auch noch auf der Internetseite abrufbar“, betonte Stieglmeier.

Auch OB Max Gotz (CSU) sieht den Zeitplan in Jahrzehnten. „Wenn wir die Flächen bekommen, dann dauert’s schon zehn Jahre, bis wir loslegen können. Aber ich wünsche mir schon, dass wir das noch mitbekommen. Den einen oder anderen Spatenstich schaffen wir.“ Er erinnerte aber auch daran, dass es in der Stadt Langzeitbaustellen geben werde. Allein für die Tunnelarbeiten für den S-Bahn-Ringschluss rechnet Gotz mit sechs Jahren.

Für die Bürgerwerkstatt kalkuliert die Stadt mit Kosten von 50 000 Euro (inklusive Modell, Moderation, Raummiete, Technik, Druck, Konzeption und Catering). 80 Prozent davon fördert die Regierung von Oberbayern über das Sonderprogramm Militärkonversion.

Diese Zusage gilt auch für die Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes, das 2013 angefertigt worden ist. Dafür werden nun ebenso Planungsleistungen ausgeschrieben wie für die Fortschreibung der Einzelhandelsuntersuchung, die ebenfalls zehn Jahre alt ist. Diese soll Aussagen dazu treffen, „welche Sortimente und Verkaufsflächen an neuen Bahnhof und Fliegerhorst entstehen können, ohne dass es schädliche Auswirkungen auf die Innenstadt gibt“, betont die Verwaltung.

Bodenschichten lassen kaum Wasser durch

Wegen der Bodenbeschaffenheit sowie zu erwartenden Altlasten sowie Kampfmittel ist die Regenwasserentsorgung im Fliegerhorst eine Herausforderung. Im Rathaus geht man von stark wasserundurchlässigen Bodenschichten aus. Deshalb seien unterirdische Anlagen wie Tiefgaragen grundsätzlich nicht vorgesehen.

Das Regenwasser soll nicht möglichst schnell versickert werden, sondern zurückgehalten, offen abgeleitet, als Brauchwasser genutzt oder gespeichert werden. OB Gotz wies zudem auf die schwierige Ausgangssituation der Rotkreuz-Siedlung hin. Das Regen- und Schmutzwasser dort werde momentan durch den Fliegerhorst geleitet. Auch für das Regenwassermanagement gibt die Stadt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag.