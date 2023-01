Erdinger Gemeindebau nach Wiener Vorbild?

Von: Friedbert Holz

Teilen

Gut besucht war das Museum Erding am Mittwochabend, als es um günstiges Wohnen ging. Dazu sprachen Christian Schantl vom Projekt Wiener Wohnen und Natalie Schaller (stattbau München GmbH, v. r.). © Peter Bauersachs

Günstige Wohnmodelle am Beispiel Wien standen im Mittelpunkt eines Vortrages zur Fliegerhorst-Konversion in Erding. Es gab einige wertvolle Denkanstöße.

Erding – Die ab 2025 anstehende Konversion des Fliegerhorsts Erding, auf dem in den nächsten Jahrzehnten ein neuer Stadtteil entstehen wird, weckt Hoffnungen auf neue, auch günstige Wohnkonzepte. Dazu hatte die Stadt einen Experten eingeladen. Christian Schantl zeigte am Modell Wien auf, wie günstiges Wohnen geht und lieferte wertvolle Denkanstöße.

Vorab ergriff Natalie Schaller das Wort. Sie ist Geschäftsführerin der stattbau München GmbH, einer Initiative für gemeinschaftsorientiertes Wohnen. „Wir brauchen in Zukunft lebendige Wohnquartiere, attraktive Alternativen zum Einfamilienhaus, das aus Gründen des Flächenverbrauchs bald nicht mehr zeitgemäß sein dürfte. Und wir suchen Bauherren, die eher auf eine soziale statt auf eine rein wirtschaftliche Rendite schauen“, erklärte sie. Nicht der Gewinn sollte ihrer Ansicht nach an erster Stelle stehen, sondern die Orientierung am Gemeinwohl.

Was für die Gäste fast paradiesisch klang, unterfütterte Schantl mit Fakten. Anders als hierzulande wohnten in Wien 76 Prozent der Menschen zur Miete. Die Stadt gilt als die am schnellsten wachsende in der EU. „Schon traditionell bedingt wegen einer durchgehend sozialdemokratischen Stadtregierung war und ist es für Wien klar, dass Wohnen als wichtiger Punkt in der Daseinsfürsorge nicht allein dem freien Markt überlassen werden darf“, erklärte Schantl.

So engagiere sich „Wiener Wohnen“ als Dienststelle der Stadt für 1,9 Millionen Menschen mit jährlich rund 440 Millionen Euro Investitionen aus Steuermitteln. Damit entsteht für alle Bürger, die nicht mehr als 3500 Euro netto verdienen dürfen, ein interessantes Wohnmodell. Denn für die 220 000 Gemeindewohnungen, gestaffelt in drei Kategorien, sei der Mieterschutz oberstes Gebot: Die Mieten sind nicht nur gedeckelt, auch wenn der Mieter einmal mehr verdienen sollte. Es gibt auch keinerlei Frist, eine Wohnung kann nach dem Tod des Mieters an dessen Kinder weitergereicht werden. Der Quadratmeterpreis für eine Wohnung in der Kategorie A mit WC, Bad und Zentralheizung liegt bei 6,15 Euro, in zwei niedrigeren Kategorien sinkt der Preis gar bis auf rund drei Euro. Allerdings muss jeder Mieter den Vertrag mit Energielieferanten selbst abschließen. Derzeit dominiert in Wien noch Gas als Quelle.

„Wir nehmen dabei das Wohnungsförderungs-, das Gemeinnützigkeits- und das Mietrechtsgesetz sehr ernst“, betonte Schantl. „Zudem müssen alle Gewinne, die erzielt werden, wieder in den geförderten Wohnbau fließen.“ Auch was fällige Sanierungen in den meist älteren Wohnanlagen angeht, schützt das Wiener Modell seine Mieter: „Bei uns ist es undenkbar, dass Wohnungen saniert und danach zu drastisch erhöhten Mieten wieder angeboten werden“, betonte Schantl. Auch müssten Mieter ihre Wohnung während der Sanierungsphase nicht verlassen.

Wer sich als Genossenschaft für das Wiener-Wohnen-Modell bewirbt, muss strengen Ansprüchen genügen. Da werden anhand eines Vier-Säulen-Modells nicht nur die Architektur, sondern auch Ökonomie, Ökologie und vor allem soziale Nachhaltigkeit bewertet. Erst wenn alle Kriterien erfüllt sind, bekommt der Anbieter den Zuschlag.

Schließlich sind nach dem Bau nicht nur Wohnungen zu stellen, sondern auch ein spezieller Service: Überall im Bereich von Wiener Wohnen gibt es Hausbetreuer und so genannte Wohnpartner, die sich um die Belange der Mieter kümmern, manchmal auch als Schiedsrichter. Ein Trageservice für körperlich gehandicapte Menschen ist selbstverständlich, falls ein Aufzug ausfällt. Ein mobiles Einsatzteam kümmert sich um Reparaturen.

Wie könnte eine Adaption dieses Modells für den Fliegerhorst aussehen? „Um ein ähnliches Quartier umzusetzen mit Wohnqualität in einem guten sozialen Umfeld, braucht es vier Dinge: den Platz, das notwendige Geld, Förderung und – besonders wichtig – das politische Commitment, dies auch so zu wollen“, erklärte Schantl. Nur wenn sozial ausgerichtete Genossenschaften anstelle von rein gewinnorientierten Investoren das Zepter übernehmen, ließe sich vielleicht auch in Erding ein kleines „Wohn-Wien“ schaffen.