Erding, Münchens neuer Leuchtturm

Von: Hans Moritz

351 Hektar Entwicklungsfläche weist der Fliegerhorst Erding auf, auf dem Bild ist der Bereich mit den Garagen und Hallen zu sehen. Ab 2025 soll hier ein neuer Stadtteil entstehen. © Hans Seeholzer

Erding - Gewaltiges hat die Stadt Erding mit der Konversion des Fliegerhorstes vor. Auf dem gut 300 Hektar großen Areal soll in neuer Stadtteil entstehen. Ansporn dafür soll die IBA in München sein.

Erding – Ein paar Zahlen vorweg, die die Dimension des Vorhabens beschreiben: 351 Hektar Entwicklungsfläche, davon zwölf Hektar für einen neuen Bahnhof, 400 Gebäude, 4600 Bäume – der Fliegerhorst Erding ist mit Abstand Bayerns größte Konversionsfläche. 2025 will die Stadt damit beginnen, hier einen komplett neuen Stadtteil zu entwickeln. Und das möglicherweise in einem weltweit beachteten Rahmen: Erding soll Teil der Internationalen Bauausstellung (IBA) in München werden, die über zehn Jahre angelegt ist.

Am Dienstagabend stellte die Stadt das Generationenprojekt Vertretern der Europäischen Metropolregion München (EMM) vor. Arne Lorz von der Landeshauptstadt lobte danach: „Das ist ein ganz ambitioniertes Vorhaben, das zeigt, was städtebaulich alles möglich ist. Genau das zeichnet die IBA aus.“

„Räume der Mobilität“ lautet der Untertitel der Münchner IBA-Bewerbung. Und beim Fliegerhorst geht es ebenso um große Räume wie Mobilität der Zukunft, verdeutlichte Christian Famira-Parcsetich, Chef der Stadtentwicklung im Rathaus, bei einer Rundfahrt durch den Fliegerhorst und einem Spaziergang auf der geplanten neuen Magistrale – der Landshuter Straße zwischen neuem Bahnhof und Innenstadt.

Zwei Gedanken stellte Famira gleich zu Beginn vor, visionäre noch dazu. Der neue Bahnhof steht seinen Worten zufolge unter dem Motto „Erding steigt um“. Nicht weniger als 17 Verkehrsarten sollen in dem mehrstöckigen Gebäude unter einen Hut gebracht werden – neben S- und Regionalbahn unter anderem auch Linien- und Fernreisebusse, Fahrräder, Car- und Bike-Sharing.

Der neue Stadtteil, so schwebt es Famira vor, soll unter dem Motto „Leben auf der Straße“ entwickelt werden. „Unser Ziel ist, dass kein Fahrzeug länger als 20 Minuten in dem Geviert auf der Straße ist, sondern möglichst rasch in einer der Quartiersgaragen verschwindet.“ Regeln könnten das einige wenige Zu- und Abfahrten, bei denen die Kennzeichen erfasst werden. Famira: „Wer zu lange die Straße nutzt, zahlt ab der 20. Minute.“ So sollen Fußgänger und Radfahrer etwa mehr Freiheiten bekommen. Der Gedanke ist so neu, „dass er derzeit noch nicht einmal mit der Straßenverkehrsordnung in Einklang zu bringen ist“, räumte der Stadtentwickler ein.

Eine weitere Herausforderung: Die Planer sollen möglichst genau vorhersagen, wie die Mobilität der Zukunft aussieht. Famira wünscht sich, dass das neue Bahnhofsareal zum Finale der IBA um 2032 fertig ist. Markus Rudolph vom Münchner Planungsbüro Obermeyer stellte die zentralen zwölf Hektar Mobilitätszentrum vor.

Die Züge fahren unterirdisch ein, darüber ist der Zentrale Omnibus-Bahnhof mit 16 Stellplätzen. Unter dem weitläufigen, teils offenen Dach will er eine Piazza mit hellen Begegnungsflächen und Geschäften schaffen – „ein Areal mit eigener, hoher Aufenthaltsqualität“, betonte Rudolph. Erschlossen werden soll das Areal nicht über die Anton-Bruckner-Straße, sondern die geplante Ostumfahrung. Das alte Industriegleis wird zum Geh- und Radweg.

Ein Problem konnten weder Rudolph noch Famira wegdiskutieren: Der EMM-Delegation war aufgefallen, dass der derzeitige Bahnhof viel zentraler liegt als der künftige. Aus 400 werden dann 1000 Meter, um in die Innenstadt zu kommen. Famira erklärte, dass man sich dazu Gedanken mache, Shuttle-Busse könnten eine Lösung sein.

Die IBA, die Internationale Bauausstellung in München, soll Ansporn für die Konversion sein. Vor Mitgliedern der Europäischen Metropolregion stellten (v. l.) Geschäftsführer Wolfgang Wittmann, Stadtentwickler Christian Famira-Parcsetich, Arne Lorz von der Stadt München und Planer Markus Rudolph (linkes Bild, v. l.) das Projekt vor. © Hans Moritz

Famiras Kollege Michael Backes führte durch den Fliegerhorst und vermittelte erste Eindrücke, wie der neue Stadtteil aussehen könnte. Von den 4600 erfassten Bäumen sollen so viele wie möglich stehen bleiben. Es gebe Gebäude aus mehreren Epochen seit dem Bau der Militärbasis in den 30er Jahren durch die Nazis.

„Wir wollen auf jeden Fall aus historischen Gründen einige erhalten“, sagte Backes, darunter die Kirche, den Nato-Bunker (könnte eine Disco werden), die Shelter und das Offizierscasino, ein möglicher Außenstandort des Museums Erding. Ein eigenes Baustoff-Recycling sei ebenfalls Bestandteil der Planung.

Doch ehe im Fliegerhorst neu gebaut werden kann, müssen erst Altlasten gefunden und geborgen werden. Backes berichtete: „Es gibt hier 314 militärische Verdachtsfälle.“ 5600 Bomben seien abgeworfen worden, längst nicht alle wurden geborgen.

Die EMM-Delegation erfuhr, dass der Sieger-Architektenentwurf 2500 Wohneinheiten vorsieht – Platz für 6500 Neu-Erdinger. Zu Hochzeiten waren im Fliegerhorst 7000 Menschen beschäftigt. Die Siedlungen sollen im Bereich der Mannschaftsunterkünfte entstehen – in einer sanften Hanglage mit vielen alten Bäumen. Gewerbeflächen könnten laut Backes vor allem dort entstehen, wo heute zahllose Baracken, Hallen und Garagen stehen, die meisten längst verwaist.

Dazu hatte OB Max Gotz bei der Begrüßung bemerkt: „Wir wollen einen Stadtteil, in dem sich die Menschen wohlfühlen.“ Die IBA könnte einen Rahmen bilden, „der uns anspornt“, meinte Famira.

Doch der Atem müsse länger sein: Abgeschlossen dürfte das Projekt erst in 40, 50 Jahren sein. Lorz machte Mut: „Wir brauchen Projekte wie diese, die über die Region hinausstrahlen, möglichst international.“