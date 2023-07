Fliegerhorst-Konversion in Erding: Weiden, Wiesen, Werkstätten

Von: Gabi Zierz

Die drei siegreichen Studententeams der Hochschule Weihenstephan stellten sich am Freitagabend im Museum Erding zum Gruppenbild

Wie einmal das Miteinander von Mensch und Natur im Erdinger Fliegerhorst-Areal ausschauen könnte, darüber haben sich Studenten Gedanken gemacht. Mit tollen Ideen.

Erding – Ideen sammeln für die Konversion des Fliegerhorsts: Das tut die Stadt seit Jahren. Jetzt kamen zehn Studenten-Teams der Hochschule Weihenstephan in Freising zum Zug. Sie machten sich Gedanken, wie mehr als 250 Hektar Freifläche im nördlichen Bereich einmal gestaltet werden könnten – inklusive der Shelter (Flugzeug- und Materialunterstände), Start- und Landebahn. Dabei nahmen sie auch Bezug auf den städtebaulichen Sieger-Entwurf des Architekturbüros Hähnig & Gemmeke für den neuen Stadtteil im Süden des Areals.

Es waren tolle Ideen, die die angehenden Landschaftsarchitekten am Freitagabend im Museum Erding vorstellten. Angesichts des hohen Standards fiel dem Preisgericht die Entscheidung schwer. So vergab es kurzerhand drei erste und zwei zweite Preise. Von den zehn Entwürfen war nicht nur Stadtentwickler Christian Famira-Parcsetich begeistert. Sie lieferten eine Fülle an Ideen, „wie man die Start- und Landebahn nutzen kann, wie man das Verhältnis Mensch–Natur im Fliegerhorst neu ordnen und einen einzigartigen Naturraum erlebbar machen kann“, sagte er bei der Preisverleihung. Das sei keine einfache Aufgabe gewesen, allein schon wegen der Größe des Areals.

Die Jury bestand aus Nicola Kipp (Regierung von Oberbayern), Christiane Kolb (Hähnig & Gemmeke Architekten), Franco Patane (Projektsteuerer Drees & Sommer), Famira-Parcsetich und Michael Backes (beide Stadtentwicklungsamt), Vize-Bürgermeisterin Petra Bauernfeind und Landschaftsarchitektin Rita Lex-Kerfers (Vorsitz). Am meisten beeindruckt haben sie die Arbeiten Feld der Innovation, Naturpark 2.0 und Landschaftspark Fliegerhorst. Für sie gab es je 400 Euro Preisgeld.

Im Naturpark Erding 2.0 stehen Zeit, Geschichte und Kultur im Fokus. Die ehemalige Start- und Landebahn sowie weitere Wege bilden hier einen Erlebnisrundweg. Geführt werden die Besucher vom „Flieger Horst“, dem neuen Maskottchen. Es gibt Weiden für Schafe und Kühe, traditionelle Landwirtschaft, Wald mit Rotwild, Totholz und einen Pionierwald aus aufgeschüttetem Bauschutt sowie verschiedene Wiesen.

Im Shelterbereich können sich die Studenten eine Kulturschleife mit Aktivzone vorstellen, unter anderem eine Kreativwerkstatt, Handwerk, Filmlabor und Bürgertreff, Spielplatz und Gastronomie.

Der Landschaftspark Fliegerhorst will eine abwechslungsreiche Mischung aus Naturschönheit, Erholung und aufregenden Erlebnissen für Groß und Klein bieten, heißt es in der Beschreibung der Studenten. Sie können sich Klettergerüste, einen Pfad der Kunst und eine Konzerthalle vorstellen. Im naturbelassenen Areal setzen sie auf Weidelandschaft mit artenreichen Wiesen und einem unzugänglichen Wiesenbrüterbereich. Mehr los ist in den Sheltern mit Air-Craft-Center, Natur-Kita, Sport-Base und Kreativwerkstatt. In dieser Do-It-Yourself-Base stehen Mensch und Kommunikation im Fokus.

Das Feld der Innovation befasst sich mit dem Zusammenleben in einer Stadt der Zukunft, an der jeder mitbauen kann. Es geht um Recycling, Erneuerbare Energien, Vertical Farming und Mobilität. Es bleibt auch Platz für Erholung, Sport und Freizeitaktivitäten, Werkstätten und ein Café. Zudem können sich die Studenten verschiedene PV-Installationen vorstellen, als Solarbäume oder auf den Shelterdächern.

Bauernfeind betonte, alle zehn Arbeiten seien absolut top. „Aber wir mussten überlegen, was wir unter Umständen realisieren könnten, wenn uns die Fläche eines Tages gehört. Das ist unser Ziel.“ Ende 2024 schließt der Fliegerhorst. „Die Konversion ist eine Jahrhundertaufgabe, auf die wir uns freuen und die uns keine Angst macht“, betonte Bauernfeind.

Alle zehn Studenten-Entwürfe sind bis 13. Juli im Museum ausgestellt. Professorin Ingrid Schegk dankte im Beisein ihrer Kollegin Birgit Schmidt der Stadt für die praxisnahe Aufgabenstellung. Die Entwürfe werden als Projektarbeiten an der Hochschule auch benotet.