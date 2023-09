Vorschläge von Erdinger Landtagskandidaten: Flüchtlinge kontrollierter und besser verteilen

Von: Gabi Zierz

Gut besucht war die Podiumsdiskussion mit sechs Landtagskandidaten im Erdinger Weißbräu. © Christian Riedel

Die Flüchtlingskrise ist derzeit das beherrschende Thema und war auch ein Schwerpunkt unserer Podiumsdiskussion. Forderungen nach einer strengeren Politik wurden laut.

Erding – Viele Kommunen fühlen sich bei der Unterbringung von immer mehr Flüchtlingen vom Bund allein gelassen. Das Thema war auch in der Podiumsdiskussion unserer Zeitung ein Schwerpunkt. Es gab viel zu besprechen. Forderungen nach einer strengeren Flüchtlingspolitik wurden laut.

„Turnhallen zu schließen, ist die schlechteste aller Lösungen“, sagte Bejnedikt Klingbeil (SPD). Dann falle wieder Sportunterricht aus, der schon in der Pandemie auf der Strecke geblieben sei. Grundsätzlich sei es aber wichtig, diesen Menschen zu helfen. „Der übergroße Teil ist nicht kriminell, und weite Teile der Bevölkerung fühlen sich im Landkreis Erding sicher“, betonte der 19-Jährige mit Blick auf den AfD-Vorwurf, Asylbewerber seien überproportional an Gewalttaten beteiligt.

Es sei wichtig, dass Bund, Land und Kommunen zusammenarbeiten, so Klingbeil. Das ist gerade nicht der Fall, wie die Weigerung des Bundes zeigt, den Fliegerhorst für die Flüchtlingsunterbringung zu nutzen – wie 2015 als Warteraum Asyl. An die ablehnende Haltung von Bundesinnenministerin Faeser (SPD) erinnerte Moderator Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. Und OB Max Gotz, der unter den Zuhörern saß, warf ein, dass Ende August auch von Bundesverteidigungsminister Pistorius (SPD) eine Absage zur Fliegerhorst-Nutzung gekommen sei.

„Wir brauchen eine andere Flüchtlingspolitik“, erklärte Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU): „Wir müssen kontrollierter und besser verteilen und Länder für sichere Herkunftsstaaten erklären, die 0,0 Prozent Chancen haben, anerkannt zu werden.“ Es gebe eine ganz klare Ausrichtung, die die EU-Innenministerkonferenz beschlossen habe, nämlich schon an den EU-Außengrenzen zu schauen, wie hoch die Aussichten sind, aufgenommen zu werden. Mit Blick auf Polen und Ungarn betonte Scharf, entscheidend sei eine gleichmäßige Verteilung in der EU. Momentan seien 30 Prozent der Aufgenommenen in Deutschland.

Die Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge trägt der Freistaat. „Das macht nicht wenig aus“, sagte Scharf. Hier gebe der Bund pauschal eine Milliarde, sage aber nicht, wie das Geld verwendet werden soll. Als positives Beispiel wertet die Ministerin die herzliche Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge. Gut 150 000 seien nach Bayern gekommen, davon 26 000 in Beschäftigung. „So funktioniert Integration.“

Der Bau einer neuen Asylunterkunft auf dem ehemaligen Meindl-Areal beschäftigte unlängst den Dorfener Stadtrat, wie 3. Bürgermeister Sven Krage (FW) erinnerte. Auf einen FW-Antrag hin sei diese Unterkunft nun doch erlaubt worden, „weil sonst Turn- und Sporthallen belegt werden“. Die Betreuung der Flüchtlinge in Dorfen werde ehrenamtlich gemacht, man habe sich mit den Betreuern abgestimmt.

Krage bedauerte, dass man als Landespolitiker wenig tun und nur Signale nach Berlin senden könne, „dass wir einen reduzierten Zuzug bekommen, weil wir es nicht mehr stemmen können. Wir müssen die Neuen aufnehmen, aber Berlin muss klar sein, dass wir die Kapazitätsgrenze überschritten haben.“

Das sah Laetitia Wegmann (Grüne) anders: „Wir müssen uns die liberale Haltung bei der Einwanderung leisten und können sie angesichts des demografischen Wandels auch als Chance sehen.“ Allerdings müsse man besser damit umgehen. „Unser größtes Problem ist: Wir lassen die Leute nicht arbeiten.“ Vieles dauere zu lang, „weil die Ämter überlastet sind“.

Martin Huber (AfD) würde die Anreize, nach Deutschland zu kommen, reduzieren. Er sprach sich für Sach- statt Geldleistungen aus. „Dann wäre die Lage anders.“ Außerdem sei gerichtlich festgestellt worden, dass 300 000 Asylbewerber eigentlich ausreisen müssten. „Wenn wir das schaffen, dass wir die zurückschicken, wäre schon mal ein erster Schritt getan.“ Seine weiteren Forderungen: „Jeder, der straffällig wird, wird ausgewiesen.“ Und: „Keiner kommt rein, der nicht erfasst ist.“

Anne Connelly (FDP) kann sich in Deutschland eine geordnete Einwanderung nach dem kanadischen Punktesystem vorstellen. Sie widersprach Huber: „Glauben Sie denn wirklich, dass die Menschen morgens aufwachen und sich aufmachen nach Deutschland? Wer will denn freiwillig seine Heimat verlassen?“ Sie habe viele Menschen getroffen, etwa aus Ukraine, „die einen hervorragenden Job machen und krass nachgefragt werden“, so Connelly.

Sie sehe als Stadträtin, wie schwer die Arbeit in Stadt und Landkreis sei. Die Gesetzgebung für Asylzentren an den Außengrenzen sei EUweit auf den Weg gebracht worden, aber: „Kurzfristig müssen wir einfach mehr Krach machen, damit das in Berlin mehr hören.“