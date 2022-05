Flüchtlingshilfe Erding kann weiterarbeiten

Voll bepackt mit Sachspenden ist der Transporter, der die Hilfsgüter in die Ukraine bringt. 21 Sattelschlepper voller Hilfsgüter Nebenkosten: Fast 500 Euro pro Monat © Verein

Das Kleiderlager der Flüchtlingshilfe Erding im Fliegerhorst ist gesichert. Der Verein hat den Vertrag mit der Bundeswehr bis Ende 2023 verlängern können.

Erding – Auf breite Unterstützung aus der Bürgerschaft und von Vereinen kann die Flüchtlingshilfe Erding bauen. Sie sammelt seit Monaten Sachspenden für die Ukraine und hat schon viele Hilfstransporte ins Kriegsgebiet geschickt. Und die Arbeit kann weitergehen. Das Spendenlager des Vereins im Fliegerhorst ist vorerst gesichert.

2000 Euro kamen jüngst beim Benefizkonzert des Kammerorchesters Erding für die Flüchtlingshilfe zusammen (wir berichteten). Schriftführer Stefan Lanio bedankte sich im Namen der ehrenamtlichen Organisation herzlich für die große Spendenbereitschaft und erneuerte im Gespräch mit unserer Zeitung seinen Appell, dass weitere Helfer benötigt würden, um die Sachspenden im Fliegerhorst für die Transporte in die Ukraine zu sortieren.

Die Flüchtlingshilfe hat ihre eigenen Spendensammlungen derzeit eingestellt, weil sie fast überrollt worden sei, so Lanio. Dafür rief sie alle Organisationen, Feuerwehren, Vereine, Kirchen und Privatleute dazu auf, in Eigenregie Sachspenden zu sammeln und dann gebündelt und nach Terminabsprache in den Fliegerhorst zu bringen. Hilfreich wäre es, die gespendeten Waren in fünf Kategorien vorzusortieren – in Herren-, Damen- und Kinderbekleidung, Schuhe und Hygieneartikel, bat Lanio. Die Flüchtlingshilfe nehme dann die Feinsortierung vor.

Derzeit habe man 80 Kubikmeter unsortierte Waren auf Lager, die dringend geordnet werden müssten. „Das arbeiten wir so nach und nach ab“, sagte der Schriftführer. Wer mithelfen will, sei herzlich willkommen. Grundsätzlich sei eine Anmeldung erforderlich, da der Zugang zum Bundeswehrgelände genehmigt werden müsse.

Bisher sind seit Anfang März 21 Sattelschlepper in die Ukraine gefahren. „Hunderte von freiwilligen Helferinnen und Helfern haben in drei Schichten an sieben Tagen die Woche Kleider- und Sachspenden sortiert und versandfertig gemacht. So konnten über 13 000 Kartons mit Kleidung, Hygieneartikeln, Windeln und anderen Hilfsgütern zu unseren Verteilpartnern an der ukrainischen Grenze geschickt werden“, heißt es dazu in der aktuellen Pressemitteilung des Vereins. Wenn man diese Kartons in einer Reihe aufstellen würde, ergäbe das eine acht Kilometer lange Strecke. Das entspreche einem „ausgiebigen Spaziergang“ vom Kronthaler Weiher zur Altenerdinger Kirche und zurück.

Neben den Transporten in die Ukraine, leistet die Flüchtlingshilfe mit den Sachspenden Hilfe vor Ort, beispielsweise im Kleiderladen am Erdinger Bahnhof. Dank Firmenspenden konnte der Verein auch Willkommensklassen mit Schulmaterial ausstatten. Bisher seien vier Schulen im Landkreis unterstützt worden. Bei Bedarf könne man sich auch in dieser Sache an die Flüchtlingshilfe wenden, sagte Lanio. Er freut sich sehr darüber, dass dem Verein die Lagermöglichkeit im Fliegerhorst weiter zur Verfügung steht. Der Mietvertrag für die beiden Hallen dort ist bis Ende 2023 verlängert worden.

Solange darf der Verein dort wie bisher mietfrei seiner Arbeit nachgehen. „Allerdings muss er, anders als in den vergangenen sieben Jahren, monatliche Nebenkosten von 482 Euro übernehmen“, teilt die Flüchtlingshilfe mit. Der Vertrag sei „nach intensiven Verhandlungen“ mit der Bundeswehr unterschrieben worden. Unterstützung hat man dabei parteiübergreifend von Bundes- und Landtagsabgeordneten von CSU, SPD und Grünen erfahren, aber auch von Fachleuten im Paritätischen Wohlfahrtsverband und der amerikanischen Anwaltssozietät Milbank LLP.

„Allen, die sich für uns engagiert haben, ist es zu verdanken, dass wir weiter Hilfe für Menschen in Not organisieren können. Ohne Lagerhallen hätten wir den Verein Anfang des Jahres auflösen müssen. Eine absurde Vorstellung angesichts der akuten Notlage durch den Krieg in der Ukraine“, schreibt die Flüchtlingshilfe.

Wer ihre Arbeit unterstützen will, kann das Vereinshandy, Tel. (01 73) 7 21 38 17, kontaktieren. Infos gibt es auch auf der Homepage www.fluechtlingshilfe-erding.org. VRONI VOGEL