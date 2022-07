Sexuelle Übergriffe am Info-Point der Deutschen Bahn

Von: Helena Grillenberger

Der Prozess fand am Amtsgericht Erding statt. Tatort war der Münchner Flughafen. © Hans Moritz

Ein Märchen wollte der Angeklagte zunächst auftischen. Doch da hatte ein DB-Mitarbeiter bei Richter Björn Schindler keine guten Karten.

Flughafen/Erding – „In diesem Fall“, begann Richter Björn Schindler an den Angeklagten gewandt die Verhandlung am Amtsgericht Erding gestern Nachmittag, „wäre es sinnvoll, frühzeitig ein Geständnis abzulegen. Das würde sich erheblich zu Ihren Gunsten auswirken.“



Der Angeklagte: Ein 39-jähriger Mitarbeiter am Info-Point der Deutschen Bahn am Flughafen, der eine Kollegin im März 2021 sexuell belästigt hatte. So hatte er ein Mal ihren Kopf in seinen Schritt gedrückt. Am selben Tag hatte er sie auf seinen Schoß gezogen und sein Becken auf- und ab bewegt. Außerdem kommentierte er ihre Beine, die er zu weiterer Gelegenheit berührte und erklärte, was er mit ihr so alles anstellen wolle.



Vor Gericht versuchte er zu erklären, das Opfer und er seien „wie Geschwister“, der Umgang sei stets locker gewesen. Ende Februar 2021 habe die Frau dann versucht, ihn zu küssen – was er abgewehrt habe. Daraufhin habe sich die Beziehung verändert.



Die Vorfälle, um die es in der Verhandlung ging, seien eine „unglückliche Verkettung von Ereignissen“ gewesen. Er habe die Frau „aus Spaß“ hochheben wollen. Dabei sei sie weggeknickt. Um sie zu stützen, habe er nach ihr gegriffen, dabei aber nur ihren Kopf erwischt und diesen versehentlich in seinen Schritt gedrückt. Die Beckenbewegung sei ein Spaß gewesen, den sie mitgemacht habe. Die Anzeige gegen ihn könnte ein Racheakt wegen der Zurückweisung sein.



Das hielt Richter Schindler für recht unwahrscheinlich: „Sie ist nicht eigeninitiativ zur Polizei gerannt“, gab er zu bedenken. Viel mehr sei die Sache zufällig zur Anzeige gekommen. Nachdem der 39-Jährige sie an den Beinen berührt hatte, hatte das Opfer den gemeinsamen Arbeitsplatz der DB im Zentralbereich verlassen. Dabei war sie zwei Polizisten in die Arme gelaufen.



Der Anwalt des Opfers schlug schließlich ein Rechtsgespräch vor. „So einen Schmarren musste ich mir heute nämlich schon in einer anderen Verhandlung anhören“, erklärte er dem Angeklagten. Nach einem langen Gespräch räumte der 39-Jährige schließlich alle Anklagepunkte ein. Im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs zahlt er nun 1800 Euro an seine ehemalige Kollegin. Außerdem verurteilte Schindler ihn zu einer Geldstrafe von insgesamt 2450 Euro. Dabei sei das Geständnis stark zu seinen Gunsten gerechnet worden, negativ habe sich aber die Beharrlichkeit ausgewirkt, mit der er sich dem Opfer aufgedrängt habe.

