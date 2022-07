Flughafen: Ergebnis von 2021 heute schon erreicht

Von: Hans Moritz

Die Anzeigentafeln am Münchner Flughafen sind wieder voll. © Hans Moritz

Je weiter das Jahr ins Land geht, desto schneller erholt sich der Münchner Flughafen von der Corona-Krise.

Erding - Nach der am Donnerstag von der Betreibergesellschaft FMG veröffentlichten Statistik sind von Januar bis Juni so viele Passagiere gestartet wie im gesamten Jahr 2021, nämlich rund 13 Millionen. Damit haben sich die Zahlen mehr als verfünffacht, so Sprecher Edgar Engert. Das Plus betrage 484 Prozent. Der Moos-Airport ist aber noch weit vom Vor-Corona-Niveau entfernt. Im ersten Halbjahr 2019 waren es 22,7 Millionen Reisende.



Ungeachtet dessen holt der Flughafen heuer mächtig auf. Das zeigt der Vergleich der Quartale. Laut FMG wurden von Januar bis März lediglich vier Millionen Passagiere gezählt, im zweiten waren es bereits neun Millionen. Allerdings fallen ins zweite Quartal die bayerischen Oster- und Pfingstferien sowie der Beginn der ersten Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. „Im Juni hat der Münchner Flughafen bereits wieder drei Viertel seines Aufkommens aus dem Vergleichsmonat des Rekordjahres 2019 erreicht“, betont Engert.



Unmittelbar nach den strengen Reisebeschränkungen musste die Luftfahrt mit dem Dilemma leben, zwar schon wieder viele Maschinen am Himmel zu haben, die aber oft voller leerer Sitzreihen waren. Auch dieses Delta schließt sich allmählich: „Die Sitzplatzauslastung lag im Juni mit 84 Prozent auf Rekordniveau“, so Engert. „Das zeigt, wie enorm der Nachholbedarf ist.“



Auf die große Nachfrage reagieren die Airlines seinen Angaben zufolge mit einer „deutlichen Ausweitung ihres Angebots“. Waren es im ersten Halbjahr 2021 nur 40 000 Starts und Landungen, stieg deren Zahl im gleichen Zeitraum 2022 um 219 Prozent auf 129 000.



Auch sind wieder mehr Ziele erreichbar: 100 waren es vor einem Jahr, 200 Destinationen werden es laut Engert in diesem Sommer sein. 2019 waren es in den ersten sechs Monaten knapp 205 000 Flugbewegungen gewesen.



Auf Wachstumskurs ist auch das Frachtgeschäft im Moos: Laut FMG hat sich das Gesamtaufkommen mit rund 127 000 Tonnen im Vergleich zu 2021 verdoppelt. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es indes 162 000 Tonnen.



Wie stark sich Flugausfälle und Personalengpässe in der gesamten Branche auf die Bilanz ausgewirkt haben, vermag man am Moos-Airport nur zu vermuten. „Ein paar mehr Reisende wären es sicher gewesen“, sagt Engert, verweist aber darauf, „dass die meisten Fluggesellschaften ihr gebuchtes Programm fliegen“. Die Lufthansa habe zwar in München und Frankfurt gut 900 Verbindungen gestrichen, laut Engert waren aber in erster Linie Ziele betroffen, die mehrmals am Tag angeflogen werden. „Da gab es also so gut wie keine Totalausfälle“. Innerdeutsch seien etliche Reisende auf die Bahn umgestiegen. Dazu passt, dass die Deutsche Bahn nun Teil des Verbundes „Star Alliance“ ist, zu dem auch Lufthansa gehört.



Wie heftig der Arbeitskräftemangel das Hauptreisegeschäft – Ende Juli beginnen die bayerischen Sommerferien – beeinflussen wird, ist für Engert „ein Blick in die Glaskugel“. Er betont jedoch, dass die Lage hier noch „vergleichsweise gut“ sei. Man bewältige derzeit mit 87 Prozent der Kräfte 75 Prozent des bis zur Pandemie üblichen Verkehrsaufkommens.



Ein weiterer Vorteil sei, dass für die Passagierkontrollen eine Gesellschaft der Regierung von Oberbayern verantwortlich sei, die bei Weitem nicht so viele Mitarbeiter verloren habe wie private Dienstleister. Engert macht aber auch deutlich: „Wenn der Luftverkehr weltweit aus dem Takt gerät, betrifft das auch uns. Davon können wir uns nicht freimachen.“ ham