Am Münchner Flughafen ist wieder eine Sicherheitspanne aufgetreten. Der Terminal 1 wurde teilweise gesperrt.

Update 8.25 Uhr: Die Bundespolizei hat die Sperrung der Module B und C des Terminals 1 aufgehoben. Die Maßnahmen am Flughafen seien beendet. Die betroffenen Bereiche sind wieder für den Betrieb freigegeben.

Person dringt am Münchner Flughafen in Sicherheitsbereich ein - Terminal 1 teilweise gesperrt

Erding - Am Flughafen München gibt es schon wieder eine Sicherheitspanne. Laut Bundespolizei ist ein Reisender ohne Berechtigung durch eine alarmgesicherte Tür in den Sicherheitsbereich im Terminal 1 gekommen. Die Module B und C wurden gesperrt. Weitere Maßnahmen folgen.

Ein Reisender ist am @muc_airport unberechtigt durch eine alarmgesicherte Tür in den Sicherheitsbereich im Terminal 1 gelangt. Wir haben die Module B und C gesperrt. Weitere Maßnahmen folgen. *MUC — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) 13. September 2019

Die Abflüge in zwei Bereichen des Terminal 1 wurden gestoppt. Die Bundespolizei will den Abflugbereich teilweise räumen, wie ein Sprecher sagte.

Flughafen München: Schon im Juli Sperrung wegen Sicherheitsproblem

Bereits imJuli wurde das Terminal 2 am Flughafen München komplett von der Polizei gesperrt und geräumt. Die Polizei reagierte so drastisch, weil eine Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich geschlüpft und verschwunden war. Die Räumung löste Chaos im Flugbetrieb aus. Stundenlang warteten Fluggäste ohne Informationen in der Hitze. 330 Flüge wurden abgesagt, 2000 gestrandete Passagiere mussten am Airport übernachten. Selbst in der Nacht auf Montag mussten noch 250 Menschen die Nacht am Flughafen verbringen.

md