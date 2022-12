Zweites Milliardengrab?

Von: Hans Moritz

Teilen

Wann fährt der ICE bis an den Flughafen? Am liebsten nie, sagt der VCD. © Boris Roessler/dpa

Lufthansa, Flughafen, Freistaat, Bund und Bahn wollen ihn – den seit über 30 Jahre fehlenden Fernbahnanschluss des Münchner Flughafens. Nun gibt es Gegenwind.

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) lehnt das Vorhaben ab. Sprecher Alfred Schreiber befürchtet bei dem Projekt, von der Bahnstrecke Nürnberg–Ingolstadt–München südlich von Reichertshausen eine Abzweigung zum Flughafen zu schaffen, nach der zweiten Stammstrecke ein neuerliches Milliardengrab. Er mutmaßt: So sollen Passagiere aus Nordbayern statt nach Frankfurt nach München gelockt werden, um so „die dritte Startbahn durch die Hintertür durchdrücken zu können“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der VCD erwägt, mit anderen Naturschutzverbänden das Vorgaben gerichtlich stoppen zu lassen.



Der Fernbahnanschluss ist nach VCD-Auffassung „zu wenig durchdacht und wäre sogar schädlich“. Schreiber erklärt: „Anstelle die Bahn massiv auszubauen und endlich mehr in Sachen Klimaschutz zu tun, wird mit solch einem Projekt ausgerechnet der klimaschädliche Flugverkehr gefördert.“ Es sei verheerend, „dass erhebliche finanzielle Mittel der Bahn für die wirklich wichtigen Projekte fehlen“. Auch das erklärte Ziel, die Kurzstreckenflüge damit zu reduzieren, könne so nicht erreicht werden.



Mit Blick auf die beiden größten deutschen Luftdrehkreuze München und Frankfurt meint Schreiber: „Es kann nicht sein, Milliarden dafür auszugeben, dass sich Flughäfen untereinander Konkurrenz machen.“ Steuergelder sollten nicht dafür eingesetzt werden, „ein betriebswirtschaftliches Ergebnis einer Flughafengesellschaft zu verbessern oder einen nicht notwendigen Ausbau herbeizureden“.



Flughafen und Lufthansa argumentieren genau anders herum: Der Fernbahnanschluss könnte vor allem innerdeutsche Verbindungen obsolet machen – aber auch Autofahrten, wenn man im ICE binnen weniger Minuten von München ins Moos kommt. ham