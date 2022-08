Auf der Staatsstraße soll’s ruhiger zugehen

Von: Veronika Macht

Verkehrsinseln könnten anstelle der Sperrflächen auf der Fahrbahn den Verkehrsfluss verlangsamen. Das Fachbüro schlägt sie an den Ortseingängen im Norden und Süden (Bild) vor. © Vroni Macht

Querungen und Verkehrsinseln: Vorschläge für Verbesserungen an Ortsdurchfahrt Forstern

Forstern – Die Staatsstraße 2331 durch Forstern bereitet Gemeinde wie Bürgern Kopfzerbrechen. Viele wünschen sich eine Verkehrsberuhigung. Die Kommune will dieses Problem anpacken – im Rahmen der Städtebauförderung.

In einem Bürgerspaziergang Ende Juni waren Ideen gesammelt worden. Erste Erkenntnisse daraus präsentierten Oliver Engelmayer und Max Mayer von BEM Landschaftsarchitekten und Stadtplaner sowie Michelle Hagenauer vom Büro Studio Stadt Region, das den Spaziergang organisiert hatte, im Gemeinderat.

Es gibt drei elementare Ziele: Stärkung der Ortsmitte, Verbindung zum historischen Zentrum an der Kirche und Verkehrsberuhigung der Staatsstraße. Letzterer Aspekt sei beim Spaziergang von vielen Bürgern genannt worden, hier bestehe der größte Handlungsbedarf.

Staatliches Bauamt Freising: Staatsstraße wird frühestens ab 2025 saniert

Engelmayer berichtete von einem Termin mit dem Staatlichen Bauamt Freising, dass erst 2023/24 abgeschätzt werde, wie sanierungsbedürftig die St 2331 ist. Eine Sanierung sei also frühestens ab 2025 möglich. Dies sei „eine wichtige Voraussetzung dafür, dass auf Gemeindeseite was passieren kann“.

„Wichtig ist für uns auch das Signal vom Straßenbauamt, dass wir über zusätzliche Querungen diskutieren können“, ergänzte Bürgermeister Rainer Streu (AWG). Er betonte jedoch auch: „Es wird kein Wunschkonzert für die Bürger werden. Wir müssen schauen, wo so was Sinn macht.“

Laut Engelmayer war das Straßenbauamt für erste Gestaltungsvorschläge durchaus offen. Mayer sagte, man könne durch „relativ einfache Maßnahmen, die nicht viel kosten, versuchen, die Situation zu verbessern“. So könnte man etwa Sperrflächen an den Ortseingängen im Norden und Süden in Verkehrsinseln umwandeln: „Sie zwingen dazu, die Geschwindigkeit zu reduzieren, und bieten auch die Möglichkeit einer Querung.“

Anderer Fahrbahnbelag im Bereich der Ortsmitte? „Natürlich kein Kopfsteinpflaster“

Die neue Ortsmitte selbst solle kein komplett versiegelter Platz werden, allein wegen des Klimas. Um den Verkehrsteilnehmern zu signalisieren, dass sie durch ein Zentrum fahren, könne man einen anderen Fahrbahnbelag wählen als auf dem Rest der Staatsstraße. Jedoch, gab Mayer zu, sei das Straßenbauamt „noch nicht sehr überzeugt“ von dieser Idee.

Bedenken von Peter Feckl (AWG), es könnte Kopfsteinpflaster zum Einsatz kommen, konnte der Bürgermeister zerstreuen: „Der Platz soll quasi in die Straße raus verschwimmen, aber natürlich nicht mit Kopfsteinpflaster“, sagte er mit Blick auf Landkreis-Seniorenbeauftragte Ruth Preuße, die die Gemeinde bei der Barrierefreiheit begleitet und in der Sitzung zu Gast war. Laut Engelmayer denkt man eher an deutlich helleren Asphalt.

Wichtiger Teil der Planungen soll auch eine Verbesserung der Situation für Radfahrer sein. Bekanntlich endet der Radweg am Eicher-Museum abrupt. Hier schlug Mayer vor, Flächen – derzeit im Besitz des Freistaats – zu erwerben, um den Weg bis zum Maibaum weiter und danach auf die Straße zu führen. Dazu gab es unterschiedliche Meinungen im Gremium. Engelmayer betonte jedoch, dass alle Überlegungen dazu, auch zu Fahrradschutzstreifen, noch in der Abstimmung seien. Man müsse sich viele Bereiche nochmals anschauen. Das trifft auch auf die Kreuzung von Haupt- und Tadinger Straße zu, die Markus Fritsch (AWG) „sehr gefährlich“ nannte.

Zeitplan: Verfeinerung im Herbst, Infoveranstaltung im November, Abschluss im Frühjahr

„Momentan ist vieles noch schwammig“, sagte Mayer, weil man noch auf die Ergebnisse einer Vermessung warte. Denn die Besitzverhältnisse seien nicht einfach: Staatsstraße in Zuständigkeit des Straßenbauamts, Fußwege teils auf Privatgrund, Teile der Ortsmitte gehören der Kirche. All das schränke die Handlungsfähigkeit von Gemeinde und Planern ein.

Zum Zeitplan erklärte Engelmayer, dass man wegen der fehlenden Ergebnisse hinterherhinke. Geplant sei eine Verfeinerung im Herbst, eine zweite Infoveranstaltung im November, weitere Abstimmungen mit Landratsamt, Straßenbauamt und Städtebauförderung sowie ein Abschluss im Frühjahr.

Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt: „Das Thema ist durch“

Maria Feckl (Grüne) erinnerte bei der Verlangsamung des Verkehrs an den Tempo-30-Beschluss des Gemeinderats und meinte: „Das wäre die billigste Version.“ Streu wiederum erinnerte an die ablehnende Stellungnahme des Landratsamts dazu. Der Ansatz, den Schwerlastverkehr zu reduzieren, indem man es ihm unangenehmer mache, durch den Ort zu fahren – „davon war das Bauamt nicht begeistert. Aber daran müssen wir arbeiten und Druck aufbauen.“

Wilhelm Ertl (AWG) meinte: „Das Thema Tempo 30 ist durch. Es wäre sinnvoller, uns auf eine bauliche Umgestaltung zu fokussieren, damit der Verkehrsfluss langsamer wird.“ Für Georg Els jun. (AWG) war es wichtig, gemeinsam mit Straßenbau- und Landratsamt eine Lösung zu finden. „Und wir müssen parat stehen, wenn das Staatliche Bauamt so weit ist, dass es in die Umsetzung geht.“

Josef Obermaier (CSU) fand die Gestaltungen ansprechend, monierte aber: „Solange das Straßenbauamt nichts macht, können wir auch nicht aktiv werden.“ Streu indes meinte: „Es wird nicht so sein, dass wir darauf warten müssen. Wir werden genügend Gespräche mit den Eigentümern zu führen haben, da vergehen locker zwei Jahre.“