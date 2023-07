So lief der Abschied an der FOS/BOS Erding

„Eine heiß begehrte Gruppe“

Von Henry Dinger schließen

434 Schüler haben in diesem Jahr die Berufliche Oberschule Erding erfolgreich abgeschlossen. 315 von ihnen haben nun das Fachabitur in der Tasche, 16 die fachgebundene und 103 die Allgemeine Hochschulreife.

Erding - Den Höhepunkt ihrer Schullaufbahn erlebten die Absolventen in der der festlich geschmückten Aula der Schule. Durch den rund zweistündigen offiziellen Teil der Abschlussfeier führten Ines Grosch und Bernhard Schuster, begleitet wurde die Feierstunde von der Schulband unter Leitung von Matthias Schultheiß.



In seiner Rede dankte Schulleiter Jens Baumgärtel den Lehrkräften und Mitarbeitern der Schule, die den Schülern einen erfolgreichen Abschluss ermöglicht hätten. Er forderte aber auch die Absolventen auf, innezuhalten und jenen zu danken, die sie auf dem bisherigen Weg unterstützt hätten. „Ich bitte Sie um einen großen Applaus für Ihre Eltern.“ Für die, so Baumgärtel, bedeute der Tag auch Veränderung, es komme zwar ein Stückchen Freizeit mehr dazu, aber das Haus werde auch leerer. „Auch wenn Sie in Zukunft Ihr Leben selbst meistern, freue es Ihre Eltern, wenn sie ein wichtiger Teil in Ihrem Leben bleiben“, meinte er in Richtung der Schulabgänger.



Auch ermunterte er sie daran mitzuarbeiten, Schwierigkeiten wie den Klimawandel und steigende Preise zu überwinden. Dabei gelte es, „an unsere Werte zu glauben, diese vorzuleben und andere zu überzeugen“.



Der Schulleiter begrüßte die Rückkehr zur Normalität nach den Coronajahren, denn Schultheater, Aufführungen der Schülerband, Gottesdienste, Exkursionen, Studienfahrten und Auslandspraktika seien „das Salz in der Suppe“. Diese Zeit habe der Schule allerdings auch neue digitale Möglichkeiten beschert. Die IT-Ausstattung sei auf dem neuesten Stand, alle Lehrkräfte haben Lehrerdienstgeräte. „Wenn die Stadt Erding nun auch noch der Schule einen Glasfaseranschluss bereitstellen könnte, wären wir vollauf zufrieden“, meinte der Schulleiter unter kräftigen Applaus in Richtung von Erdings Dritten Bürgermeister Harry Seeholzer, der in Vertretung von Oberbürgermeister Max Gotz gekommen war.



Baumgärtel dankte den beiden Sachaufwandsträgern, den Landkreisen Erding und Ebersberg, für die „finanzielle Unterstützung auch in schwierigeren Zeiten“. Hier schob er gleich den Wunsch hinterher, am Standort mehr Räume zu bekommen. „Wir sind stark gewachsen, die FOS/BOS boomt und ist ein Zukunftsmodell. Durch die Verknüpfung von Theorie und Praxis wird diese Schulart immer beliebter. Bitte reagieren Sie rechtzeitig auf diese Entwicklung.“



Vize-Landrat Franz Hofstetter lobte das „gute Klima“ an der Schule, an der man gerne jeden Tag sei, weil man viel auf dem Weg ins Leben mitnehmen könne. Der Landkreis Erding gebe pro Schultag 57 000 Euro aus. „Das tun wir gerne und werden es auch künftig tun“. Hofstetter betonte, dass die Absolventen nun viele Möglichkeiten hätten und als Fachleute gefragt seien. „Ihr könnt nun die Welt gestalten“. Doch zunächst wünschte er ihnen ein „schönes Sommermärchen“, ehe es mit Beruf und Studium weitergehe. Er überreichte an 21 Schüler mit Notendurchschnitten zwischen 1,1 und 1,5 die Preise des Landkreises Erding.



Seeholzer hielt eine launige Ansprache, in der er die Absolventen als „heiß begehrte Gruppe“ bezeichnete, die in 20 Jahren, wenn knapp 20 Prozent der Bevölkerung des Landkreises über 75 Jahre alt seien, das Geld verdienen. „Das heißt, Sie ernähren uns. Sie sind auf der Spitze der Pyramide, Sie können machen, was sie wollen“. Er riet den Abiturienten, sich in der Welt umzusehen. „Aber bitte kommt wieder zurück! Wir brauchen Euch.“ Anschließend überreichte er die Ehrenpreise der Franz-Eisenreich-Schulfondsstiftung an die besten acht Schülerinnen und Schüler aus Erding (Bericht folgt). „Von den 200 Euro können Sie sich Ihre Bücher selber kaufen“, meinte er in Anspielung auf das Buch für die Landkreis-Preisträger augenzwinkernd – „oder auch einen Caipirinha.“



Anton Bichlmeier, Vorsitzende des Fördervereins, zeichnete die Schüler mit den besten Seminararbeiten aus und überreichte einen kleinen Geldpreis. Den bekam auch Franziska Schappert aus Goldach als beste Schülerin aus dem Landkreis Freising. „Dort herrschen strenge Regeln, nur bei 1,0 gibt es eine Auszeichnung“. Damit Franziska, die mit einem Wert von 1,1 nur ein Zehntel schlechter sei, nicht leer ausgeht, übernehme das der Förderverein.



Im Anschluss ergriff der Vorsitzende des Elternbeirats, Andreas Silberbauer, das Wort. Er gab den jungen Leuten mit auf den Weg, neugierig auf Herausforderungen zu bleiben und immer wieder aufzustehen, falls sie, im symbolischen Sinn, hinfielen. Im Namen der Landeselternvertretung gratulierte er der bayernweit besten Schülerin im Sozialwesen der FOS 13, Kristallia Kampouridou, zu ihrem Notenschnitt von 1,0. Jana Schröder,



Caylin Hutton und Bastian Herion blickten danach auf die Arbeit der SMV zurück. Sie lobten dabei auch Schulleitung, Lehrer und Verwaltung. hd