Entlassfeier an FOS/BOS Erding: „Zeigen Sie der Welt, was Sie draufhaben“

Von: Klaus Kuhn

Die besten Absolventen der FOS/BOS Erding aus dem Kreis Erding mit Vizelandrat Franz Hofstetter (l.) in alphabetischer Reihenfolge: Mirjam Anna Bart, Lara Zoe Bönning, Lena Marie Friedl, Jolina Jasmin Gehlmann, Jannik Hanf, Joshua Hanf, Jana Katharina Heilmaier, Annika Heindle, Benedikt Johann Hernaiz, Jakob Joseph Landbrecht, Antonia Marie Maier, Julian Neumann, Franziska Schillinger, Marina Speer, Christian Spötzl, Greta Iris Stöckel und Carina Luisa Zweckstetter. Nicht auf dem Bild ist Michelle Herold. © Klaus kuhn

Die FOS/BOS Erding entlässt 455 Absolventen. Viermal wurde die Traumnote 1,0 erzielt.

Erding – 455 Abschlusszeugnisse sind gestern an der FOSBOS in Erding verteilt worden. Es waren so viele, dass vier Durchläufe erforderlich waren, um allen Absolventen einen angemessenen Rahmen bieten zu können.

Insgesamt haben 109 Schülerinnen und Schüler die allgemeine Hochschulreife erworben, 346 das Fachabitur geschafft. Viermal war es die Note 1,0: Jakob-Joseph Landbrecht aus Oberding, Kristallia Kampouridou aus Anzing, Franziska Schappert aus Goldach und Tobias Tröstl aus Obertaufkirchen. 119 Mal konnte eine Note 2,0 oder besser vergeben werden. Neu war die Ausbildungsrichtung „Internationale Wirtschaft“, die vor drei Jahren etabliert worden war. 23 Absolventen hatten diesen Zweig gewählt.

Schulleiter Jens Baumgärtel betonte in seiner Rede, dass die vergangenen Jahre durch die Pandemie, häufige Prüfungsverschiebungen und Distanzunterricht geprägt gewesen sei. Baumgärtel dankte dem Sachaufwandsträger. Das sind die Landkreise Erding und Ebersberg. Sie waren bei der Feierstunde vertreten jeweils durch die stellvertretenden Landräte Franz Hofstetter und Magdalena Föstl.

Sie gingen in ihren Grußworten auch auf die besondere Lage in den vergangenen Jahren ein. „Sie haben unfreiwillig Zeitgeschichte geschrieben“, sagte Föstl.

Die Stadt Erding war durch Zweite Bürgermeisterin Petra Bauernfeind vertreten, die die jungen Leute dazu aufrief: „Gehen Sie raus in die Welt und zeigen Sie der Welt, was Sie drauf haben.“ Fördervereins-Geschäftsführer Markus Geier appellierte zu ehrenamtlichem Engagement und verwies auf die Tätigkeit Bauernfeinds als Vorsitzende der Tafel Erding. „Es ist eigentlich ein Unding, dass wir so etwas brauchen.“

Die großen Themen sprach Andreas Werner als Vertreter des Elternbeirats an. Er nannte den Klimawandel, sagte aber auch, auf Geier eingehend: „Unsere Gesellschaften driften auseinander.“ Er gab den Absolventen mit auf den Weg: „Lasst euch nicht abschrecken von der Größe der Herausforderungen.“

Launiger dagegen war die Rede von Schülersprecher Markus Eichert, der sich an die (nicht anwesenden) elften Klassen wandte und ihnen einen heißen Tipp gab: „Der Elternbeirat ist eine der besten Hilfen, die ihr haben könnt.“

Die Schülerband unter der Leitung von Musiklehrer Matthias Schultheiß sorgte für die musikalische Begleitung. Durch das Programm führten Ines Grosch und Bernhard Schuster. Später kam auch noch die Lehrerband auf die Bühne.

Die große Zahl von Zeugnissen, die übergeben werden mussten, zwang zu einer straffen Organisation. Bernhard Schuster gab hier die Regieanweisungen: Für alle Klassen gab es eine Weisheit sowie ein von den Schülerinnen und Schülern ausgewähltes Lied. Während der Zeugnisverleihung liefen die Namen aller Absolventen auf der Leinwand durch.

