Fotografische Jahresschau über Ostern

Zeigen ihre schönsten Fotos über Ostern im Frauenkircherl (hinten, v. l.): Wolfgang Heinrigs, Georg Winkens, Inge Heidler, Peter Bauersachs, Michael Sachweh und Erich Mansfeld; (vorne, v. l.) Horst Jungert, Norbert Senser, Karl-Heinz Wagner, Oliver Schabenberger und Heinz Barczewski. Nicht auf dem Bild: Peter Gebel und Wolfram Wildner. © Peter Bauersachs

Mitglieder des Fotoclubs Erding zeigen über Ostern im Frauenkircherl ihre schönsten Bilder.

Erding – Sie waren wieder kreativ und präsentieren im Frauenkircherl ihre Bilder: Die Mitglieder des Fotoclubs Erding laden zur traditionellen Jahresausstellung ein. Von Karfreitag bis Ostermontag, 15., bis 18. April, gibt es dort jeweils von 10 bis 19 Uhr 75 Fotos zu sehen.

Ein Motto hat die Ausstellung nicht – und so zeigen die 13 Teilnehmer in vielfältiger Motivauswahl, was ihnen fotografisch alles so in den Sinn und vor die Linse gekommen ist. Die Jahresausstellung des Fotoclubs ist eine der meistbesuchten Veranstaltungen im Frauenkircherl. Der Verein ist seit 2016 Kulturpreisträger des Landkreises.

Der Schwerpunkt der Ausstellung sind Landschaftsaufnahmen mit oft einzigartigen Lichtstimmungen. Dazu kommen gelungene Schnappschüsse, sehenswerte Porträts, Tiere, Architektur mit außergewöhnlichen Perspektiven und effektvolle Bildmontagen mit Nachbearbeitung am Computer.

Auch Fotos zu sehen, die bei internationalen Wettbewerben gut abgeschnitten haben

Es sind auch Fotos von der Wettbewerbsgruppe zu sehen, die bei Internationalen Wettbewerben gut abgeschnitten haben. So war Michael Sachweh jüngst beim Trierenberg Super Circuit, dem mit Abstand größten jährlich stattfindenden Fotosalon der Welt in Österreich, mit acht Bildern erfolgreich. Für die Aufnahme „Blaue Federlibelle“ erhielt er sogar eine Silbermedaille.

„Wir freuen uns auf interessante Gespräche mit den Besuchern unserer Ausstellung“, sagt Vorsitzender Lothar Ritze-Bodenstein. Wegen der Pandemie wird auf eine Vernissage verzichtet.

Die Aussteller sind Heinz Barczewski (Langengeisling), Peter Bauersachs (Erding), Peter Gebel (Altenerding), Inge Heidler (Erding), Wolfgang Heinrigs (Dorfen), Horst Jungert (Buch), Erich Mansfeld (Moosinning), Michael Sachweh (Erding), Oliver Schabenberger (München), Norbert Senser (Inning), Karl-Heinz Wagner (Erding), Wolfram Wildner (Dorfen) und Georg Winkens (Erding).

