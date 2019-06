Perfektes Gegenlicht

Beim Quartalswettbewerb mit dem Thema „Gegenlicht“ gelangen dem Fotoclub Erding durchwegs perfekte Aufnahmen. Erich Mansfeld aus Moosinning erreichte die höchste Punktzahl.

VON PETER BAUERSACHS

Erding–„Gegenlicht“ war das Thema des Quartalswettbewerbs, mit dem sich die Mitglieder des Fotoclubs Erding beschäftigten. Gegenlicht-Fotografie ist für viele eine große Herausforderung. Kein Wunder, denn durch die tief- stehende Sonne kann man zwar wunderschöne Lichtstimmungen einfangen, allerdings ist es nicht gerade leicht, optimale Fotos zu machen. Oft werden sie unscharf, zu dunkel oder falsch belichtet. Nicht so beim Fotoclub Erding. Dort wurden durchwegs perfekte Aufnahmen präsentiert und in geheimer Bewertung aus 52 Fotos die besten Bilder ermittelt. Das häufigste Motiv waren Landschaften.

Die höchste Punktzahl erreichte Erich Mansfeld aus Moosinning mit einer zauberhaften Winterstimmung. Sein Bild hatte er im Chiemgau aufgenommen. Dabei beeindruckte den erfolgreichen Fotografen der markante Schattenwurf eines Baumes. „Ich musste noch ein Stück über eine schneebedeckte Wiese gehen. Das Problem war, dass die Schneedecke schon etwas weich war und ich bei jedem Schritt bis zum Knie einsackte. Aber die Anstrengung hat sich gelohnt“, erzählte Mansfeld. Der mehrfache Clubmeister belegte mit einem weiteren Bild, dem Brunnen „Plaza Moyua“ (Bilbao/Spanien), auch noch Platz drei.

Ebenfalls gut gelungen ist das Bild „Strahlend schön“ von Georg Winkens aus Erding (2. Platz). Das Foto entstand an der Pazifikküste von Costa Rica, am Strand von Tamarindo. „Am frühen Abend fast jeden Tages zog ein Wolkenband über den sonst klaren Himmel und erzeugte eine strahlend schöne Abendstimmung“, schwärmte Winkens.

„Auf dem Weg zur Sonne“ betitelt Michael Sachweh aus Erding sein außergewöhnliches Bild, dass dem Meteorologen und Wetter-Experten des Bayerischen Rundfunks bei einer Fotoreise in den USA gelang. Über den einsamen Weiten Mexikos hatte sich ein Gewitter entladen. Die letzten Strahlen der Sonne tauchten die abziehenden Beutelwolken in oranges Licht. Der Himmel stand förmlich in Flammen. „Die Straße führt geradewegs zur Sonne. Es war ein atemberaubender, unvergesslicher Anblick“, schwärmte Sachweh.