Quartalswettbewerb mit Motto „Farbenfroh“: Beim Fotoclub Erding geht’s bunt zu

Farben in Szene gesetzt haben die Fotografen beim Quartalswettbewerb des Fotoclubs Erding, den Norbert Senser (M.) mit seinem Bild „Sandvariationen“ gewann. Ihm folgten Wolfgang Heinrigs (l.) mit „Brandhorst-Museum“ und Oliver Schabenberger mit „Leckereien“. © Peter Bauersachs

Der Quartalswettbewerb des Fotoclubs Erding stand unter dem Motto „Farbenfroh“.

Erding – Mit einem außergewöhnlichen Motiv, das er in Italien fotografiert hatte, hat Norbert Senser aus Inning m Holz den Quartalswettbewerb „Farbenfroh“ des Fotoclubs Erding gewonnen. Sein Bild „Sandvariationen“ zeigt ein Kunstwerk: Schalen, gefüllt mit unterschiedlich gefärbtem Mehl, Sand und Pigmenten, die auf der Biennale 2013 in Venedig zu sehen waren. „Campo de Color“ nannte die Bolivianische Künstlerin Sonia Falcone ihre Installation.

„Die fotografische Herausforderung bestand darin, eine Position zu finden, von der aus möglichst wenige Besucher die Sicht versperrten und gleichzeitig möglichst viele der 300 Schalen auf dem Bild waren“, erklärt Senser. Einige Besucherbeine im Hintergrund hatte er noch durch Bildbearbeitung am Computer entfernt.

Mit seinem Foto vom Brandhorst Museum in München erreichte Wolfgang Heinrigs den zweiten Rang. Der Dorfener machte einen Ausschnitt der bunten Hausfassade mit ihren 36 000 vierkantigen sowie vertikal angebrachten Keramikstäben und setzte diese exakt im Winkel genau ins Bild.

„Leckereien“ von Oliver Schabenberger wurde von den Teilnehmern bei der anonymen Onlineabstimmung auf Platz drei gepunktet. Es entstand auf einem Nachtmarkt in Hue in Vietnam von einer Brücke. „Der hohe Standpunkt ermöglichte er mir, mit dem Objektiv einen Blick in die vielen Töpfe mit mir größtenteils unbekannten Speisen in den unterschiedlichsten Farben zu erlauben“, sagt der Münchner zu seinem Bild.

Peter Bauersachs