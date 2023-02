Politik, Information und Kultur

Von: Wolfgang Krzizok

Führen einen starken Ortsverband (v. l.): Malgorzata Maidl, Daniela Bita, Erdings OB Max Gotz, Edith Birzer, Janine Altheimer, Ortsvorsitzende Margit Lotz, Ottilie Kober, Kreisvorsitzende Nina Hieronymus, Gerlinde Sigl, Marietta Burger-Braun und Claudia Scharf. © Wolfgang Krzizok

„Politische Akzente setzen, informieren und mit kulturellen Themen verbinden“, das mache der Ortsverband der Frauen-Union (FU) sehr gut, lobte Erdings OB Max Gotz in seinem Grußwort.

Erding/Moosinning – 20 Mitglieder waren zur Hauptversammlung zum Oberwirt nach Moosinning gekommen, um die Rechenschaftsberichte zu hören und einen neuen Vorstand zu wählen.

Ortsvorsitzende Margit Lotz konnte 20 Mitglieder begrüßen und blickte zunächst auf die Aktivitäten des Ortsverbands zurück. Von politischen Veranstaltungen über einen Gottesdienst, den Besuch des Museums Franz-Xaver Stahl bis hin zu einem „Frauenkranzl“ sei alles dabei gewesen.

Gute Zahlen präsentierte Schatzmeisterin Gerlinde Sigl. 1720 Euro habe der Kassenbestand zum Jahresende 2021 betragen. 958 Euro habe der Ortsverband 2022 eingenommen, darunter rund 800 Euro an Beiträgen. Auf der anderen Seite habe man lediglich 386 Euro ausgegeben, sodass der Kassenstand zum 31. Dezember 2022 knapp 2300 Euro betragen habe. Auf Antrag von Kassenprüferin Manuela Marheineke wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Gotz ging in einem Grußwort zunächst auf die Wahlen in Berlin ein und fand es befremdlich, dass die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey „trotz des Desasters, das sie angerichtet hat, keine Sekunde an Rücktritt denkt“. Er erwähnte in seiner Rede auch Themen wie Innere Sicherheit, Kunst, Bildung und Kultur, den Fachkräftemangel, den demografischen Wandel und die Herausforderungen bei der Kinderbetreuung. „Auch Bayern wird sich verändern, aber unsere Wurzeln dürfen wir nicht verleugnen“, betonte Gotz und beschwor die FU-Mitglieder: „Wir müssen unsere Identität bewahren und zusammenhalten.“

FU-Kreisvorsitzende Nina Hieronymus übernahm die Leitung bei den Neuwahlen und hatte wenig Mühe. Die Wahlen waren bestens vorbereitet, und es gab fast keine Gegenstimmen. Lotz bleibt alte und neue Vorsitzende, als ihre Stellvertreterinnen wurden Edith Birzer und Marietta Burger-Braun bestätigt. Zur weiteren Stellvertreterin wurde Ottilie Kober gewählt. Bestätigt wurden auch Schriftführerin Janine Altheimer und Schatzmeisterin Sigl. Beisitzerinnen sind Daniela Bita, Malgorzata Maidl, Claudia Scharf, Dayana Walter und Stefanie Winkler. Kassenprüferinnen bleiben Ingrid Enzner und Marheineke.

Nach den Ehrungen von Veronika Abt (20 Jahre Mitglied) und Maidl (10 Jahre), gab Vorsitzende Lotz noch einen Ausblick auf die nächsten geplanten Aktivitäten. So findet am Donnerstag, 2. März, ein Vortrag zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung statt, am 22. April eine Blumenaktion am Schrannenplatz. Und für Anfang Mai ist der Besuch einer Synagoge geplant.

Delegierte für die Kreisversammlung: Lotz, Altheimer, Sigl, Burger-Baun, Scharf, Kober, Winkler, Maidl, Birzer, Hieronymus, Marheineke, Elisabeth Mayr, Ingrid Kirmair, Monika Pieczonka, Maria Bölsterl, Cornelia Neidlein