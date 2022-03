„Alle Politik ist auch Frauenpolitik“: Interview mit Ministerin Ulrike Scharf

Starke Stimme: Ulrike Scharf 2019 bei der Konferenz „Frauen im Parlament“ im Bayerischen Landtag. Links neben ihr Nina Hieronymus aus Wartenberg, ihre Mitarbeiterin im Abgeordnetenbüro und mittlerweile Kreisvorsitzende der Frauen Union Erding. Es ist niemand berechtigt, sich in die Persönlichkeit eines anderen einzumischen. Ulrike Scharf über Diversität bei den Geschlechtern © dpa/ picture alliance / Peter Kneffel

Seit 1995 ist Ulrike Scharf Mitglied der CSU - und nun Staatsministerin. Vor dem Weltfrauentag spricht die 54-Jährige im Interview über Rollenbilder, Quote und Diskriminierung.

Erding – Der Weltfrauentag steht am morgigen Dienstag unter dem Motto „Stoppt die Voreingenommenheit“. Es geht darum, Vorurteile, Stereotype und Diskriminierung zu durchbrechen. Zudem erinnert der „Equal Pay Day“ am heutigen Montag an die Gehaltslücke zwischen den Geschlechtern.

Seit kurzem ist Ulrike Scharf Bayerische Staatsministerin für Familien, Arbeit und Soziales. Damit gehört die Geschlechtergerechtigkeit offiziell zum Aufgabengebiet der CSU-Landtagsabgeordneten. Und auch als Landesvorsitzende der Frauen Union hat sie hier schon Kämpfe ausgetragen. Im Interview spricht 54-Jährigen aus Maria Thalheim über ihre Erfahrungen und politischen Vorhaben.

Frau Scharf, wann haben Sie zuletzt diskriminierende oder sexistische Erfahrungen machen müssen?

In über 20 Jahren aktiver Politik habe ich viel erlebt. Dazu gehören leider auch immer wieder diskriminierende Erfahrungen. Vorbehalte gegenüber Frauen sind definitiv auch heute noch vorhanden.

Mussten Sie privat auch schon solche Erfahrungen machen?

Privat habe ich das im Netz erlebt. In den Sozialen Medien zeigen sich die Menschen oft völlig hemmungslos. Beleidigungen, Vorbehalte, Misstrauen und sogar Bedrohungen werden ausgesprochen. Es ist deshalb ein wichtiger Schritt der Bayerischen Staatsregierung gewesen einen, Hate-Speech-Beauftragten zu ernennen.

Werden Frauen unterschätzt?

Ja, definitiv – in allen Lebensbereichen. Die Pandemie hat insbesondere die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern im Arbeitsleben zurückgeworfen. Jede fünfte Mutter hat in der Corona-Zeit ihre Arbeitszeit reduziert – eine Rolle rückwärts hin zu alten Rollenbildern. Und das kann uns nicht gefallen. Es ist wichtig, dass wir hier gezielt gegensteuern.

Sie sind schon seit 1995 bei der CSU. Welchen Wandel des Frauenbilds haben Sie erlebt?

Die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in der Politik ist das große Ziel der Frauen Union. Blicke ich in unseren Erdinger Kreistag, hat sich das Bild seit 1995 schon sehr gewandelt. Es sitzen jetzt mehr, aber lange noch nicht ausreichend Frauen im Gremium.

Wie stehen Sie zur Frauenquote?

Über die Frauenquote wird seit langem und immer wieder kontrovers in der CSU diskutiert. Wir haben mittlerweile einige Quotenregelungen umgesetzt. Ich bin der Überzeugung, dass es ohne Quote viel zu lange dauert, bis Frauen ihre Chance bekommen, in Verantwortung zu treten. Es gibt viele starke Frauen, die tolle Arbeit leisten und Vorbilder für andere sind. Sie müssen auch sichtbar sein.

In einem früheren Interview haben Sie gesagt, dass Frauen eher mit „weicheren“ politische Themen bedacht werden. Betreuen Sie im neuen Ministerium nicht wieder vermeintlich typische Frauenthemen?

Mein Motto ist: Alle Politik ist auch Frauenpolitik. Ich war als Umweltministerin die erste Frau in diesem Amt und bin der tiefen Überzeugung, dass Frauen auch Wirtschafts-, Haushalts- und Verkehrspolitik machen können und sollten. Und natürlich kann man das jetzt mit den weichen Themen verbinden. Wir müssen alte Rollenbilder in Frage stellen und Frauen motivieren, sich in allen Politikbereichen einzubringen. Dass ich jetzt Verantwortung für die Themen Familie, Arbeit und Soziales tragen darf, ist eine große Ehre. Harte und weiche Themen müssen beide durch Frauen besetzt werden – das Eine schließt das Andere nicht aus.

Wer ist Ihr Vorbild?

Ich habe keine spezielle Persönlichkeit als Vorbild. Es gibt viele starke Frauen – sei es in der Wirtschaft und der Wissenschaft. Wir müssen in den Mittelpunkt stellen: Frauen können sich alles zutrauen. Sie sind bestens qualifiziert und müssen die Chance erhalten, dies vor allem auch in Führungsaufgaben zu zeigen.

Halten Sie sich selbst für ein Vorbild für Frauen?

Als Staatsministerin bin ich eine Person, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Wenn man die Arbeit gut macht, motiviert es Frauen, diesen Weg ebenfalls anzustreben.

Welche Tipps können Sie jungen Frauen geben, die gerade am Beginn ihrer Karriere stehen?

Junge Frauen sollten offen sein für alle Möglichkeiten, die sich ihnen bieten. Ich würde mir sehr wünschen, dass Frauen und Mädchen stärker in den MINT-Berufen ihre Erfahrungen sammeln und über solche Berufe nachdenken. Sie sollen sich das zutrauen und die Motivation erhalten, den Schritt in diese Branchen zu wagen.

Wo müssen Arbeit und Familie besser vereinbar gemacht werden?

In der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat sich in den letzten Jahren schon viel gewandelt. Trotzdem ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der wir weiter arbeiten müssen. Der bedarfsgerechte Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und der enge Schulterschluss zur Wirtschaft sind dabei ein großer Fortschritt. Im Rahmen des Familienpakts der Bayerischen Staatsregierung arbeiten wir seit 2014 intensiv an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und werden dies auch weiter fokussieren.

Frauen verdienen im Schnitt weniger. Ist das mittlerweile einfach gesellschaftlich akzeptiert und toleriert?

Das hoffe ich nicht! Zum Glück gibt es den Tag, der symbolisch den Zeitraum markiert, in dem Frauen für den gleichen Stundenlohn unentgeltlich arbeiten, während die männlichen Kollegen bereits entlohnt werden („Equal Pay Day“, Anm. d. Red.). Dieser Tag weist darauf hin, dass eine geschlechterspezifische Lohnlücke besteht. Ich werde mich sehr dafür einsetzen, dass gleiche Arbeit auch gleich entlohnt wird, das ist eine Frage von Gerechtigkeit und Wertschätzung. Hier dürfen wir auf keinen Fall lockerlassen – es liegt noch viel Arbeit vor uns.

Wie wollen Sie mit Ihrer Arbeit auch Trans-Frauen erreichen?

Es ist für mich ganz wichtig, dass wir Vielfalt in Bayern leben. Das macht unsere Lebensqualität aus. Ein selbstbestimmtes, angstfreies und gewaltfreies Leben muss überall in Bayern selbstverständlich sein. Die Angebote für Personen unterschiedlicher sexueller Orientierungen und Identitäten müssen noch bedarfsorientierter ausgebaut werden. Die Zusammenarbeit mit Fachorganisationen und zivilgesellschaftlichen Akteuren ist notwendig.

Glauben Sie, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt?

Ja. Die Menschen sollen so leben können, wie sie sich selbst fühlen. Und es ist niemand berechtigt, sich in die Persönlichkeit eines anderen einzumischen. Deswegen glaube ich, dass wir uns für eine noch offenere Gesellschaft einsetzen und vor allem darstellen müssen, dass es eine Selbstbestimmtheit ist, wie man leben will.

Wie sehen Sie gendergerechte Sprache?

Naja, Sprache prägt ja unser Denken und Handeln. Ich persönlich lege sehr viel Wert darauf, in Ansprachen und Reden immer Frauen und Männer gleichberechtigt anzusprechen. Bei schriftlichen Ausarbeitungen stellt sich die Situation komplizierter dar. Wichtig ist, dass wir einen vernünftigen und praktikablen Weg beim Gendern finden.

* oder : oder I – Empfinden Sie das als anstrengender zu lesen?

Wenn Sie einen längeren Text lesen, machen viele Sonderzeichen diesen nicht unbedingt einfacher. Auch der Aspekt der Barrierefreiheit darf nicht vergessen werden. Deshalb sollten wir uns hier schon auf einen guten Konsens verständigen. Ich habe absolut Verständnis, dass man Wert darauf legt, das Geschriebene auch umzusetzen.

Hilft eine geschlechtsneutrale Formulierung wie „Studierende“?

Das ist sicherlich ein möglicher Kompromiss. Geschlechtsneutralität wirkt teilweise aber auch sehr unpersönlich. Es stellt den Menschen und die Menschlichkeit zurück.

Was erhoffen Sie sich für den Weltfrauentag und den Equal Pay Day 2023?

Ich würde mir sehr wünschen, dass wir ein großes Stück vorankommen in der Chancengleichheit von Männern und Frauen. Das muss klar abzulesen sein am Equal Pay Day und einer gleichen Teilhabe in Politik und Wirtschaft. Mehr Frauen bei den Führungskräften, mehr Frauen in den Parlamenten – wenn wir da im nächsten Jahr zurückblicken und feststellen, dass wir uns ein Stück verbessert haben, sind wir auf einem guten Weg.

Das Gespräch führte MILENA LOHMANN