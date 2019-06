Erdings nasses Paradies

Im Hochsommer, an heißen Tagen, kommen rund 4000 Badegäste täglich ins Erdinger Freibad. Hier erzählen einigen von ihnen, warum.

Erding – Es gebe nichts Schöneres, als unter der Sonne zu sein, meint Bernhild Loisl, die fast täglich ins Erdinger Freibad kommt. „Hier ist es wie im Paradies“, schwärmt die 81-jährige Erdingerin. Im Nichtschwimmerbecken machen sie und ihr Mann regelmäßig Wassergymnastik: „Schon Pfarrer Kneipp hat gesagt, dass kaltes Wasser gesund und fit hält.“

Derweil ziehen etliche Schwimmer im Schwimmbecken vis-à-vis ihre Bahnen: „Ich schwimme 40 Bahnen am Tag“, erzählt Luise Blum.

Gerade um die Mittagszeit, nach Feierabend, genießt die Bäckerin die Ruhe des Bades. „Nachmittags sind recht viele Leute da, viele Kinder. Da kann ich nicht richtig trainieren.“ Immerhin kommen im Hochsommer, an heißen Tagen, rund 4000 Badegäste täglich ins Erdinger Freibad.

Der Saisonstart sei in diesem Jahr etwas schleppend gelaufen, gibt Bademeister Tobias Fertl zu, der schon seit knapp 20 Jahren hier auf die Badegäste achtet. „Zu viel Regen und zu kalt.“ Doch für Pfingsten erwartet er den großen Ansturm: „Das Wetter soll schön werden, viele Erdinger haben Urlaub und die Kinder keine Schule.“

Fertl ist Bademeister aus Überzeugung: „Das ist nicht nur ein Beruf für mich, sondern Berufung.“ Bestenfalls retten die Bademeister nämlich Leben, so Fertl und erzählt von einer gefährlichen Situation: „Bevor es brenzlig wurde, war ich bei dem Kind, habe es rausgezogen. Das kommt Gott sei Dank sehr selten vor.“ In der Regel sei der Job harmlos, er und seine Kollegen verarzten überwiegend Wespenstiche und Schürfwunden.

+ „Paradiesisch“ finden Silvia Brommelt (l.), die kleine Anna und deren Oma Brigitte Ertl (r.) das Erdinger Freibad. © Michaele Heske

Gerade die älteren Badegäste bewundert der Bademeister: „Manche können nicht mehr richtig gehen, aber im Wasser schwimmen sie wie die Fische – oft bis zu zwei Stunden am Stück.“ Selbst 14 Grad, Wolken oder Regen schrecken die Rentner nicht ab: „Sie stellen sich unter die eiskalte Dusche und springen tapfer ins Wasser.“

So viel Power habe die jüngere Generation längst nicht mehr, meint der Bademeister. Besonder schade findet er es, dass immer weniger Kinder richtig schwimmen können. Das liege an den Eltern, die mit ihrem Nachwuchs nicht mehr zum Baden gehen, vermutet Fertl. „Schwimmen gehört zu den Grundlagen, ist Sport und sinnvolle Freizeitgestaltung.“ Stattdessen säßen die Kleinen nach der Schule in der Stube, spielten Computer oder telefonierten mit dem Handy: „Da geht Lebensqualität und Kultur verloren.“

Das sieht auch Badegast Birgit Kobus so, die sich darüber mokiert, dass viele Achtjährige Kinder noch mit Schwimmflügeln im Nichtschwimmerbecken planschen. Das hätte es bei ihren Kindern nicht gegeben, zumal ihr Mann Roland aus Hamburg kommt: „Im Norden gehört Schwimmenlernen zum Pflichtprogramm.“ sagt der Wahl-Erdinger.

+ Gerade drei Jahre alt und schon eine richtige Wasserratte: Emilia Forstner freut sich, mit ihren Eltern Stephi und und André regelmäßig ins Freibad zu gehen. © Michaele Heske

Kinder sollten nämlich schon vor der Einschulung regelmäßig ins Schwimmbad gehen, empfiehlt Bademeister Fertl: „Je älter man wird, desto größer wird die Angst vor dem Wasser. Diese Angst verfestigt sich, und es wird immer schwerer, den inneren Schweinehund zu überzeugen, überhaupt ins Wasser zu gehen.“ Und so scheitert schon der Versuch des Schwimmenlernens.

In der Tat können viele Kinder nicht mehr schwimmen. Doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Die kleine Emilia Forstner (3) etwa hat keine Angst vor dem Wasser. Obwohl sie erst drei Jahre alt ist, traut sie sich sogar schon auf die Rutsche: „Wir haben einen Baby- und einen Bambini-Schwimmkurs gemacht“, erzählt Mama Stephi. Und Papa André ergänzt: „Außerdem haben wir eine Saisonkarte und kommen sehr oft ins Freibad. Die Alternative ist der Kronthaler Weiher – doch da sind zu viele Steine am Ufer, die Bewegungsfreiheit des Kindes ist eingeschränkt.“

Auch Familien können sich den Eintritt leisten, meint Schwimmerin Silvia Brommelt. Die Saisonkarte für einen Erwachsenen kostet 95 Euro, eine Familie mit zwei Kindern bezahlt 150 Euro. Für die kleine Anna ist das Schwimmbad jedenfalls Neuland, sie wird aber künftig zu den regelmäßigen Badegästen zählen. „Anna ist heute das erste Mal hier“, sagt Brigitte Ertl. Die Oma weiß schon heute: „Sobald wie möglich lernt unser Mädel schwimmen.“

Michaele Heske