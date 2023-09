Bilanz des Erdinger Freibads: „Es war einer der besten Sommer“

Von: Gabi Zierz

4000 Besucher – das war heuer die Spitze an einem Tag. Normalerweise kommen 2000 bis 3000 Badegäste pro Tag ins Erdinger Freibad und genießen das kühle Nass. © Peter Bauersachs

93 000 Besucher, keine schlimmen Unfälle: Die Bilanz der Freibadsaison in Erding fällt seht gut aus. Voraussichtlich noch bis 17. September ist das Bad geöffnet.

Erding – Die Öffnungstage im Erdinger Freibad sind gezählt. Voraussichtlich noch bis 17. September kann man dort schwimmen und in der Sonne liegen. Dann ist die Saison beendet. Es war eine äußerst erfolgreiche. Und das liegt nicht nur an den 15 000 Saisonkarten, die die Stadtwerke heuer an viele ihrer Strom- und Gaskunden verschenkt haben.

Obwohl das Freibad im Mai eine Woche später als gewohnt geöffnet hat, sind bislang 93 000 Besucher gekommen. Sollte das Wetter weiter so sonnig und warm bleiben, rechnet Robert Maier, Leiter der Freizeitanlagen bei den Stadtwerken Erding, mit mehr als 95 000 Besuchern. „Wir sind sehr zufrieden. Es war ein überdurchschnittlich warmer Sommer. Das hat man gemerkt, wir waren gut besucht“, sagte der 39-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Dazu haben auch die 15 000 Strom- und Gaskunden der Stadtwerke beigetragen. Sie hatten eine Gratis-Saisonkarte erhalten, weil sie weniger Energiemenge bezogen hatten als im Vorjahr.

Für gewöhnlich kommen 70 000 bis 90 000 Gäste im Sommer – bei 4000 Besuchern am Tag sei es „wirklich bummvoll“, so Maier. Das war heuer beispielsweise an einem Samstag Mitte Juli der Fall, als am Kronthaler Weiher die Xletix-Challenge mit 7000 Teilnehmern stattfand. Da wichen viele Erdinger lieber ins Freibad aus. Sonst sind dort an schönen Tagen 2000 bis 3000 Gäste anzutreffen, erklärt Maier. Für deren Sicherheit sorgen acht Bademeister, die die Stadtwerke in Vollzeit beschäftigen.

Unterstützt werden sie vor allem an den Wochenenden von DLRG und Wasserwacht. Dafür sind Maier und sein Team äußerst dankbar, denn es gilt, knapp 2500 Quadratmeter Wasserfläche zu überblicken. Am größten sind das Sportbecken (1050 m2) und das Nichtschwimmerbecken (950 m2). Hinzu kommen das Springerbecken (280 m2) und das kleine Kinderplanschbecken (95 m2).

Bis Ende August war zusätzlich noch das Lehrschwimmbecken (123 m2) im Hallenbad geöffnet. Es wird seither gewartet. „Diese Arbeiten sind einmal im Jahr notwendig und dauern vier Wochen. Das Becken wird komplett entleert, Hubboden und Filter gewartet“, erklärt Maier das Prozedere. Auch das große Schwimmbecken im Hallenbad wird gerade auf den Saisonstart Ende September vorbereitet.

Seit 1972 gibt es das Schwimmbad, zwischen Anton-Bruckner-Straße und der Straße Am Stadion gelegen. Damals verfügte das Hallenbad nur über ein Sportbecken mit Hubboden, hatte aber einen Sprungturm. 1997 kam im Zuge einer Erweiterung der Anbau mit Nichtschwimmerbecken hinzu. 2012 wurde das Lehrschwimmbecken angebaut.

Nicht nur über die hohen Besucherzahlen freut sich Maier. Er berichtet auch erleichtert, dass es zu keinen schlimmen Unfällen gekommen sei – „Gott sei dank“. Zwar habe man schon mal den Rettungsdienst gebraucht, aber ohne schwerwiegende Folgen.

„Es war heuer einer der besten Sommer, wenn man berücksichtigt, dass wir später geöffnet haben“, sagt Maier. Seit 13 Jahren ist er für die Freizeitanlagen der Stadtwerke zuständig, hat beim städtischen Energieversorger schon seine Ausbildung gemacht. Die meisten Besucher hatte das Freibad im Hitzesommer 2018. Damals kamen zwischen Mai und September 104 000 Gäste. 2015 war mit 102 000 Besuchern auch ein sehr gutes Jahr.

Seit einigen Monaten ist geplant, auf dem Dach des Hallenbads eine Solarthermieanlage zu installieren, um energietechnisch unabhängiger zu werden (wir berichteten). Hier werde gerade ein Konzept entwickelt und die Kosten ermittelt: „Das zieht sich einfach bei der Größe der Anlage“, erklärt Maier.