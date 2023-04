Freie Wähler: Schluss mit Schmusekurs

Von: Hans Moritz

Teilen

FW-Ortschef Benedikt Hoigt (l.) führte im Lindenwirt durch die Jahreshauptversammlung. © Hans Moritz

Selbstbewusst haben die Freien Wähler Erding ihre Hauptversammlung begangen. Nur Harmonie - das ist nichts für FW.Es gibt aber auch - interne - Kritiker.

Erding – Jahrelang war die Stadt Erding finanziell auf Rosen gebettet. Diese Zeiten sind vorbei, was sich auf die Arbeit im Stadtrat auswirkt – es wird schwieriger. Das wurde auch in der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Erding am Mittwoch in Lindenwirt in Erding deutlich.



Hans Fehlberger, Fraktionssprecher im Stadtrat, forderte eine Prioritätenliste. Zwar habe man noch Rücklagen, „aber wir müssen aufpassen“. Als Beispiele für die Liste nannte er die neuen Feuerwehrhäuser für Erding und Altenerding, ein Parkhaus am Alten Bauhof, die Entwicklung des Mayr-Wirt-Areals und vor allem die Erweiterung des Franz-Xaver-Stahl-Museums, die Fehlberger offensichtlich kritisch sieht. Zudem ist er überzeugt, „dass sich mit einer solchen Liste auch die Verwaltung leichter täte. Ferner kritisierte er, „dass in letzter Zeit viele Sitzungen ausfallen, ich weiß auch nicht, warum“.



Zum Klima im Stadtrat merkte Fehlberger an: „Wir müssen nicht immer alle einer Meinung sein und Hand in Hand durchs Ziel laufen.“ Widerstreitende Meinungen brächten die Stadt voran, „und kämpfen muss jeder für sich“. Das bedeute nicht, dass man nach einer Sichtung nicht gemeinsam ins Wirtshaus gehen könne.



Kritik auch an den eigenen Leuten übte Erwin Dosch. Er war der Auffassung, dass die Anhebung der Grundsteuersätze um jeweils 150 Punkte auf 250 beziehungsweise 300 zu hoch und der Widerstand der FW-Fraktion zu gering ausgefallen sei. Dabei sei die höhere Grundsteuer „für alle eine enorme Belastung in ohnehin schwierigen Zeiten“.



Dosch, einst selbst Stadtratsmitglied, hinterfragte auch so manches teure Projekt. Das wollten die amtierenden FW-Räte nicht auf sich sitzen lassen. Zweite Bürgermeisterin Petra Bauernfeind wies darauf hin, dass mehrere Projekte vor der Krise beschlossen worden seien. „Die Dreifachhalle und vor allem die Mensa am Lodererplatz brauchen wir dringend wegen der Ganztagsbeschulung“, sagte Bauernfeind. Und bei der in der Tat nicht unumstrittenen Museumserweiterung müsste man im Falle eines Rückziehers eine hohe Konventionalstrafe zahlen. „Das wäre dann rausgeworfenes Geld“, so Bauernfeind. Josef Hochholzer räumte zwar ein, dass nur die SPD gegen die Steuererhöhung gestimmt habe, „aber wir haben das undweiteres Einsparpotenzial in der Haushaltsberatung sehr kontrovers diskutiert“.



FW-Ortsvorsitzender Benedikt Hoigt ging auf die Konversion des Fliegerhorstes ein und berichtete von einem Besuch im Werksviertel in München. „Dort konnten wir sehen, wie man einen Stadtteil entwickeln kann.“ Für ihn eine elementare Erkenntnis: „Im Sinne der Nachhaltigkeit muss man nicht alles abreißen und neu bauen. Wir sollten genau drauf achten, was weiterverwendet werden kann.“ In die gleiche Kerbe schlug Bauernfeind. Die Konversion sei eine „tolle Herausforderung für den jetzigen und künftige Stadträte, vor der niemand bange sein muss“.



Als „unerträglich“ bezeichnete Hoigt die Krähenplage. „Hier wird Tier- vor Menschenschutz gestellt, während andernorts über den Abschuss des Wolfs diskutiert wird“. Der Vogelkot im Stadtpark werde immer mehr zu einer Gefahr für Kinder.



Dritter Landrat Rainer Mehringer bedauerte, dass aufgrund der Kostenentwicklung und der Heizungspolitik der Ampel die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises zur Untätigkeit verdammt sei (wir berichteten). Für ihn sei es völlig unverständlich, „dass nun deshalb 100 Wohnungen nicht gebaut werden können“. Kritik übte er an den Grünen, „die im Kreistag den Haushalt rein aus ideologischen Gründen abgelehnt haben“. Insgesamt, so Mehringers Befund, „entfernen sich die Grünen immer mehr von den Menschen“.



Kassier Bernhard Lorenz berichtete von 6500 Euro Einnahmen und 3000 Euro Ausgaben sowie einem um 3540 auf knapp 14 000 Euro gestiegenen Kassenstand. Das deutliche Plus führte er auch darauf zurück, „dass wir aktuell keinen Wahlkampf haben“. ham