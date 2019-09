Wegen 3000 Euro: Tellerwäscher bringt Chef mit zehn Messerstichen fast um

Die Story von einer spontanen Tat wollte der Richter nicht glauben. Ein 25-jähriger Tellerwäscher aus Ungarn wollte an das Geld seines Chefs - und attackierte ihn brutal.

Erding/Freising/Landshut – Nach seiner Schicht als Tellerwäscher in der Erdinger Asien Perle hat ein 25-Jähriger versucht, seinen Chef auszurauben – und stach dabei mindestens zehn Mal zu. Um sich eine Tasche mit etwa 3000 Euro Inhalt zu sichern, attackierte er den Gastronomen auf der gemeinsamen Heimfahrt in dessen Auto. Die Schwurgerichtskammer des Landshuter Landgerichts verurteilte ihn am Dienstag wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchtem schweren Raub sowie gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren.

Der 25-Jährige war über eine Online-Arbeitsvermittlung am 23. Dezember 2018 aus Ungarn nach Deutschland gekommen. In einem Münchner Asia-Restaurant sollte er als Tellerwäscher arbeiten und war bei seinem neuen Chef (48) in dessen Wohnhaus in Freising untergebracht. Nach einer Woche Aufenthalt beging er die Tat.

Der Täter nahm ein Messer aus der Küche mit - und stach zu

Der Gastronom fuhr den 25-Jährigen von Freising aus in das Erdinger Asia-Restaurant im Gewerbegebiet Erding-West, wo der Tellerwäscher eingearbeitet wurde. Gegen 23 Uhr holte der Chef seinen Mitarbeiter wieder ab, und man fuhr im BMW X5 nach Freising. Auf der Rückbank des Autos lagen eine Tasche mit 3000 Euro Bargeld sowie eine Sporttasche.

Auf einem Parkplatz in Freising angekommen, erhielt das Opfer zunächst einen Faustschlag ins Gesicht. Dann stach der 25-Jährige mindestens zehn Mal auf den Hals, in den Kopf und den Oberkörper seines Chefs ein, wobei er den Brustkorb links unter der Achsel bis zur Lunge traf. Außerdem wurde das Opfer an Wange, Hals, rechtem Rippenbogen, Oberarm und Rücken verletzt.

Messerstecher im Pech: Nicht das Geld, sondern nur Sporttasche erwischt

Beim Griff nach der Geldtasche täuschte sich der Täter aber und nahm – nach Rufen eines Anwohners, der seinen Hund Gassi führte – die Sporttasche, in der nur Sportkleidung und Hygieneartikel waren. Die wertlose Beute verteilte er – offenbar auf der Suche nach Geld – auf dem Fluchtweg.

In blutiger Kleidung klingelte er schließlich bei einer rumänischen Familie, bat um Hilfe und erzählte, dass es mit seinem Arbeitgeber einen Streit wegen eines sexuellen Übergriffs gegeben habe und er geschlagen worden sei. Er war damit einverstanden, dass der Hausherr die Polizei verständigte, die dann das Tatgeschehen aufklärte.

Zum Prozessauftakt räumte der 25-Jährige über seinen Verteidiger Patrick Schladt den Tathergang ein. Der Entschluss, sich in den Besitz des Geldes zu bringen, sei spontan erfolgt. Als die Situation eskaliert sei, habe er mit dem Messer, das er zuvor aus der Küche mitgenommen habe, zugestochen. Keinesfalls habe er seinen Chef töten wollen. Nach der Schule habe er sich als Fabrik- und Bauarbeiter durchgeschlagen. Mit 19 sei er Vater geworden, seine Lebensgefährtin habe zuletzt ein zweites Kind erwartet. Als Jugendlicher habe er in seiner Heimat unter anderem wegen Raubes und Einbrüchen drei Jahre Haft verbüßt.

Opfer des Messerstechers liegt Wochen lang im Krankenhaus

„Ich war noch angeschnallt, als ich den Faustschlag erhielt, dann hat er zugestochen“, sagte das Opfer aus. „Ich bin schließlich um mein Leben gelaufen, bis ich zusammengebrochen bin.“ Etwa zwei Wochen habe er im Krankenhaus verbracht und danach noch eine Reha absolviert. Aber noch heute leide er an den Folgen der Stiche, vor allem psychisch.

Staatsanwältin Nina Wittig beantragte eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, die eine vorzeitige Entlassung aus der Haft verhindert hätte. Die Verteidiger Schladt und Stefanie Prykil sahen dagegen eine Spontantat und durch den von ihrem Mandanten initiierten Anruf bei der Polizei einen Rücktritt vom versuchten Mord. Daher plädierten sie für eine Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren.

Dem schloss sich Vorsitzender Richter Markus Kring nicht an. Die Mitnahme des Messers aus der Küche spreche für einen Plan, die Vielzahl der Stiche zumindest für einen bedingten Tötungsvorsatz. Für einen Rücktritt vom versuchten Heimtücke- und Habgier-Mord seien die Rettungsversuche viel zu spät gekommen und keinesfalls optimal gewesen.

Walter Schöttl