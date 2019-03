Engagement der Jungen ist aller Ehren wert

Zum zweiten Mal haben am Freitag Schüler für mehr Klimaschutz demonstriert. Ein Vorgang, der viel Kritik auslöst. Doch die teils boshaften Anwürfe haben die jungen Menschen wahrlich nicht verdient. Im Gegenteil, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar.

Gestern haben auf dem Schrannenplatz rund hundert Schüler für mehr Klimaschutz demonstriert. Zum zweiten Mal fand in Erding eine Friday-for-Future-Kundgebung statt.

Vermutlich wird in den sozialen Netzwerken wieder ein Shitstorm über die jungen Leute hereinbrechen. Sie werden sich anhören müssen, dass sie doch selbst erst mal aktiv was für den Klimaschutz tun sollten. Kein „Argument“ ist dumm genug, um es den Schülern nicht um die Ohren zu hauen.

Darunter sind so Absurditäten wie, dass Teenager viel zu oft ihr Smartphone laden würden, sich von den Eltern im dicken SUV direkt vor die Schule fahren lassen, und es kaum erwarten können, in den Osterferien mit dem Billigflieger abzuheben. Die Schüler gingen doch nur auf die Straße, um Unterricht zu schwänzen.

All das ist blanker Unsinn. Die überwältigende Mehrheit demonstriert bewusst in ihrer Freizeit. Wer aufrütteln will, dass wir unsere Lebensgrundlagen nicht zerstören, muss nicht wie ein Eremit in Lumpen durchs Leben gehen.

Tatsächlich ist das Engagement der Jugendlichen ehrenwert. Sie haben sich schulübergreifend zusammengetan, Plakate und Slogans entworfen. Ihnen ist es gelungen, eine Bewegung zu gründen. Sie zwingen uns, uns Gedanken zu machen. Damit haben sie etwas erreicht, das über den Klimaschutz hinausgeht. Auf eine solche Jugend können wir stolz sein. In Wahrheit sind es doch die Kritiker, die ihren Hintern nicht hochbekommen.