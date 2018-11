QR-Code als letzte Erinnerung

Auch der Tod geht mit der Zeit. Die Möglichkeiten, einen Angehörigen zu bestatten, sind in den vergangenen Jahren größer geworden

Erding – Auch der Tod geht mit der Zeit. Die Möglichkeiten, einen Angehörigen zu bestatten, sind in den vergangenen Jahren größer geworden. Mit dieser Entwicklung hält die Satzung für die Erdinger Friedhöfe schon lange nicht mehr mit. Sie stammt aus dem Jahr 1972 und wird nun überarbeitet. In diesem Zuge soll die Anlage an der Itzlinger Straße umbenannt werden – in Parkfriedhof.

Markus Grimm, im Rathaus für die Friedhöfe verantwortlich, stellte den neuen rechtlichen Rahmen im Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) vor. Er berichtete, dass unter anderem neue Bestattungsformen den Ausschlag gegeben hätten. Als Beispiele nannte er Kinder-, Urnenerd- und Urnenwandgräber. Sie gebe es bereits, allerdings würden sie in der alten Satzung nur undifferenziert behandelt.

Im kommenden Jahr komme als weitere Form die Urnengemeinschaftsanlage für anonyme und teilanonyme Beisetzungen hinzu. Sie werde in einem Baumhain angelegt. Nicht mehr zugelassen werden hingegen unverrottbare Urnen. „Damit wollen wir dem Umweltschutzgedanken Rechnung tragen“, so der Friedhofsleiter.

Die Neufassung wird zudem die Kinderruhezeiten in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt sowie die Beisetzung von Sternenkindern festlegen. Die Ruhefristen für Kinder bis Vollendung des zehnten Lebensjahrs betragen dann sieben Jahre, ab zehn sind es 15 Jahre.

Im Fötengrab „Sternenkinder“ werden Fehlgeburten unter 500 Gramm, Föten und Embryonen aus Schwangerschaftsabbrüchen durch Sammelbestattungen anonym zur Ruhe gebettet. Ein Nutzungsrecht kann nicht erworben werden. Die Gestaltung nimmt ausschließlich die Stadt vor. Individuelles ist hier nicht erlaubt. Fehlgeburten unter 500 Gramm können auch in Kinder-, Reihen- oder Familiengrab bestattet werden.

Einen Schwerpunkt bilden die Urnenwandgräber an der Itzlinger Straße. Eine Anlage gibt es bereits, die zweite wird direkt daneben gerade aufgestellt. Dabei stellt die Stadt einheitlich Grabplatten, mit denen die Nischen verschlossen sind. Nach Ablauf der Ruhezeiten gehen sie ins Eigentum der Hinterbliebenen über. Grimm erklärte, dass die Gestaltung sehr exakt geregelt werde. Namen und Daten dürften nur in grauer Farbe in der Schriftart Times New Roman ausgebildet werden, und das in zwei bis 3,5 Zentimeter hohen Lettern. Hubert Niestroy (SPD) erschien das überreguliert.

Zudem verbietet die neue Satzung jegliche Ausschmückung etwa durch Behängen, Bekleben oder Montieren von Dekoartikeln beziehungsweise Blumenschmuck. Auch dürfen keine Fotos der Verstorbenen auf die Steinplatte geklebt und Blumenschmuck auf den Boden davor gestellt werden. All das findet sich freilich an der bestehenden Urnenwand. Dies könnte für Widerstand sorgen.

So weit wollte auch der VFA nicht gehen. Zumindest Emaillefotos sollen erlaubt sein. Die Verwaltung sicherte ein Entgegenkommen zu.

Dafür hält die Digitalisierung Einzug ins Bestattungswesen: Hinterbliebene dürfen einen QR-Code als letzte Erinnerung anbringen lassen. Besucher können diesen mit ihrem Smartphone scannen und gelangen so zu einer Internetseite etwa mit Informationen zu dem Toten. Grimm betonte, es müsse sichergestellt sein, dass keine illegalen oder anstößige Seiten aufgerufen werden können.

Erstmals verbietet die städtische Satzung die Verwendung von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit – ein Passus, der sich vor allem an die Steinmetze richtet. Sie müssen genau überprüfen, woher die Grabsteine kommen und wie sie abgebaut wurden.

Für Diskussionen sorgte der neue Name. Die Verwaltung schlägt Parkfriedhof Erding vor. Jakob Mittermeier (CSU) bat, Rücksicht auf die Geschichte der Stadtteile zu nehmen und hielt Parkfriedhof Altenerding für passender. Hans Balbach (Erding Jetzt) fürchtete: „Da kann es zu Verwechslungen mit dem kirchlichen Friedhof in Altenerding kommen.“ Willi Scheib (SPD) plädierte für Erding, weil es der städtische Friedhof sei. Hugo Gruber (Erding Jetzt) regte an, die Bezeichnung Parkfriedhof überhaupt nicht zu verwenden. Eva Döllel (ÖDP) störte sich an der winterlichen Öffnungszeit nur bis 17 Uhr. „Das ist für Berufstätige zu kurz, und in St. Paul ist bis 17.45 Uhr offen.“ OB Max Gotz (CSU) erklärte, an der Itzlinger Straße gebe es keine Beleuchtung.

Der Ausschuss signalisierte grundsätzlich Zustimmung. Die Änderungswünsche wird Grimm nun einarbeiten. Das letzte Wort aber hat am Dienstag, 27. November, der Stadtrat.