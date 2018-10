Fünf Meilensteine gegen die Wohnungsnot

In Klettham entstehen 106 mietgünstige Apartments. Am Mittwoch fand dafür die Grundsteinlegung statt.

Erding – Es ist das größte (soziale) Wohnungsbauprojekt seit vielen Jahren in Erding: Die Oberbayerische Heimstätte errichtet bis Mitte kommenden Jahres in der Friedrich-Fischer-Siedlung in Klettham auf einem über 9000 Quadratmeter großen Areal gegenüber der evangelischen Erlöserkirche fünf Mehrfamilienhäuser mit 106 Wohneinheiten mit rund 7000 Quadratmetern Wohnfläche.

Hinzu kommen 138 Tiefgaragen- und 48 oberirdische Stellplätze, sechs davon behindertengerecht. Neun Apartments sind barrierefrei. Der Altbestand war voriges Jahr abgerissen worden.

Am Dienstag fand die feierliche Grundsteinlegung statt, nachdem die Stadt bereits im August vorigen Jahres die Baugenehmigung erteilt hatte.

Aktuell besitzt die Oberbayerische Heimstätte, eine Tochter des Bezirks, in Erding 827 eigene Mietwohnungen mit fast 52 000 Quadratmetern Wohnfläche – ihr zweitgrößter Standort. Allein in der Kletthamer Friedrich-Fischer-Siedlung sind es 355 Wohnungen mit 20 500 Quadratmetern Fläche.

Zwischen 2006 und 2016 wurden in der Großen Kreisstadt mit einem Gesamtvolumen von rund 27 Millionen Euro 198 Apartments modernisiert, 48 energetisch saniert, 28 Dachgeschosswohnungen ausgebaut und in drei Neubauten 46 weitere Wohngelegenheiten geschaffen.

Bei dem jetzt beginnenden Projekt arbeitet die Heimstätte eng mit der Stadt Erding zusammen. Sie hat die Grundstücke für weitere 99 Jahre im Erbbaurecht zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug erhält die Stadt das Belegungsrecht für 24 Einheiten.

+ In der Friedrich-Fischer-Siedlung in Klettham steht ein Neubauprojekt mit 106 Apartments in fünf Mehrfamilienhäusern an – ein zentrales Projekt gegen die Wohnungsnot. © Oberbayerische Heimstätte

Bei der feierlichen Grundsteinlegung mit einem Messing-Zylinder sprach Bezirkstagspräsident Josef Mederer von „der großen Aufgabe, gute Wohnungen für breite Bevölkerungsschichten zu schaffen“. Er dankte Oberbürgermeister Max Gotz „für die fairen Konditionen beim Erbbauvertrag.“ Nur so „können wir Wohnraum schaffen“.

Gotz sprach von einem „schönen Augenblick, der sehr wichtig für die Region ist“. Der Stadt sei wichtig gewesen, Belegungsrechte für Sozialwohnungen zu bekommen. „Der Bedarf steigt, die Warteliste ist lang“, so der OB. Hinzu komme, dass sich die Oberbayerische Heimstätte auch bei den Neubauten am Erdinger Mietspiegel orientieren werde.

Gotz erinnerte daran, dass sich die Baugesellschaft des Bezirks auch im Neubaugebiet Thermengarten engagiere. „Wir brauchen insgesamt mehr Wohnraum. Aber wir wollen kein Wachstum um jeden Preis.“ Es gelte eine Balance zu wahren.

Entschieden trat Gotz dem Vorwurf entgegen, in der Siedlung habe man jahrelang Wohnraum absichtlich leer stehen gelassen und dem Verfall preisgegeben. „Tatsache ist, dass wir wegen einer Mieterin, die sich beharrlich geweigert hat, ihre Wohnung zu verlassen, nicht vorangekommen sind.“

Apropos Abriss: Heimstätte-Geschäftsführer Michael Zaigler erklärte, dass man den vorhandenen Raum höchst effektiv nutze. „Im Vergleich zu den Altbauten erreichen wir nun 60 Prozent mehr Wohnfläche.“

Geplant wurden die fünf Mehrfamilienhäuser von den Münchner Architekten Botzenhardt Zeitler & Blaimberger. Erfreut zeigte sich Zaigler, dass man mit Pfeifferbau aus Rosenheim einen Generalunternehmer gefunden habe, der trotz voller Bücher rasch schlüsselfertig baue.

Die Friedrich-Fischer-Siedlung ist in den Jahren 1952 bis 1964 entstanden, um der bereits vor einem halben Jahrhundert drängenden Wohnungsnot in Erding zu begegnen. Sie umfasste damals 401 Wohneinheiten in Zeilenbauweise an der Friedrich-, Wilhelm-, Albert-, Ludwig-, Reinhold-, Leopold-, Georgen- und Karlstraße.

Der erste Bauabschnitt Anfang der 1950er Jahre umfasste 53 Normal- und 96 so genannte Schlichtwohnungen mit einfachster Ausstattung und Mindestraumbedarf, die die Gemeinden für sozial schwache Bürger zur Verfügung stellen mussten. Bis 1958 wurden weitere 220 Wohneinheiten erstellt. 1964 folgten die letzten 32.