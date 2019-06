Ein beeindruckendes Glaubensbekenntnis

Erding – Ein eindrucksvolles Zeichen ihres Glaubens setzten Hunderte Katholiken an Fronleichnam in Erding. Nach dem Festgottesdienst, den Stadtpfarrer Martin Garmaier in der gut gefüllten Stadtpfarrkirche St. Johannes zelebrierte, zogen die Gläubigen am Donnerstag – angeführt vom Kreuzträger und der Stadtkapelle – durch die Altstadt.

Fahnenabordnungen von zwölf Vereinen, Honoratioren aus Politik und Wirtschaft und einige Kommunionkinder, die Blumen streuten, folgten dem Kreuz. Im Zentrum: Garmaier mit dem Allerheiligsten – Christus in Gestalt einer konsekrierten Hostie – in einer Monstranz unter dem Baldachin, den vier Männer trugen. An der Langen Zeile, am Rätschenbach und am Schrannenplatz waren Altäre aufgebaut, an denen die Prozession zu einem kurzen Gebet mit Gesang innehielt.

„Die Prozession ist ein Zeichen, dass Jesus mitten unter uns ist, in unserer Gemeinschaft, mitten in der Welt“, sagte Garmaier. Gerade Gottes Sohn habe die Menschen gelehrt, dass es nicht um Ansehen und irgendwelche Würden gehe, sondern um das Leben aus Jesu heraus, „der inmitten dieser Welt war und lebte“. Auch Papst Franziskus habe dies erkannt. Er gehe wie Jesus dorthin, wo Elend und Not seien.

„Jesus rümpfte nicht die Nase, sondern öffnete sich und gab den Menschen Mut und Zuversicht“, sagte Garmaier und betonte: „Auch wir sind hineingenommen in diese grenzenlose Liebe. Auch wir sollen uns öffnen für die Not anderer.“ Hier sei auch die katholische Kirche selbst gefordert. Sie urteile und beurteile Menschen, grenze sie heute noch aus, so der Stadtpfarrer und nannte als Beispiele Wiederverheiratete und Homosexuelle, aber auch die Rolle der Frau: „Da darf sich noch einiges tun.“ Was die Ökumene betrifft, gibt es für Garmaier ebenfalls Verbesserungsbedarf. Dass es evangelischen Christen verboten ist, die Kommunion in einer katholischen Kirche zu empfangen, „das stelle ich ganz persönlich in Frage“.

Nach Gesang und Gebet vor dem Altar auf dem Schrannenplatz, den ein wunderschöner Blumenteppich mit der Aufschrift „Ich bin der Weg“ schmückte, zogen die Gläubigen zurück in die Stadtpfarrkirche. Es war ein Klangerlebnis, als die Stadtkapelle dort spielend einzog. Zuvor hatten Kirchenmusiker Georg Rothenaicher an der Rieger-Orgel und die Johannesbläser den Gottesdienst musikalisch gestaltet. Beim Schlusslied „Großer Gott, wir loben dich“ stimmten alle mit ein.