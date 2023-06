Fronleichnam in Erding: Eine Demonstration des Glaubens

Von: Gabi Zierz

Teilen

Gab den Takt vor: Die Stadtkapelle Erding führte die Fronleichnamsprozession in Erding an. Hier ziehen die Gläubigen gerade von der Landshuter Straße zum Schrannenplatz, wo vor dem Frauenkircherl der dritte Altar aufgebaut war. Danach fand der Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche seinen Abschluss. © Gabi Zierz

Hunderte Gläubige feierten am Donnerstag in Erding Fronleichnam. Die Prozession durch die Innenstadt war eine Demonstration des Glaubens.

Erding – Es ist ein beeindruckendes Bild, das sich Jahr für Jahr an Fronleichnam in Erding bietet. Angeführt vom Kreuzträger und unter den Klängen der Stadtkapelle ziehen hunderte Gläubige nach dem Festgottesdienst durch die Innenstadt. Zahlreiche Vereine mit ihren Fahnenabordnungen sind ebenso dabei wie die Zunftstangen, die gewöhnlich an den Kirchenbänken in St. Johannes stehen. Auch einige Kommunionkinder, Honoratioren und die Ministranten begleiteten Stadtpfarrer Martin Garmaier und Diakon Stefan Geißler am Donnerstag bei der Prozession, die über die Lange Zeile, den Rätschenbach und Schrannenplatz zurück in die Stadtpfarrkirche führte.

Viele Anwohner hatten ihre Häuser mit Tüchern und Birkenstämmen geschmückt, Rathaus und Schrannenplatz waren beflaggt. An den drei geschmückten Außenaltären wurde Halt gemacht, gebetet und gesungen. Am Schrannenplatz hatte die Kolpingsfamilie auch einen prächtigen Blütenteppich ausgelegt. Ein Blick darauf genügte, um zu erahnen, wie viel Arbeit dahinter steckte.

Garmaier trug die Monstranz mit der Hostie als Symbol des Leibes Christi traditionell beschützt unter dem Baldachin. In der Stadtpfarrkirche hatte er eingangs des Gottesdienstes erklärt, dass Fronleichnam ein Zeichen sei, dass Jesus stets mit den Menschen unterwegs sei. Er freute sich, dass so viele gekommen waren und mitwirkten.

Die Predigt hielt Diakon Geißler, der auf das Ungewöhnliche bei allem Gewohnten einging. So sei in einem Gottesdienst die ganze Bandbreite der Menschen vertreten – dankbare und hadernde, fröhliche und trauernde, suchende und haltfindende. Sie alle seien von Jesus eingeladen – ausnahmslos. „Er macht uns ein Angebot: Dieses Brot, mein Leib, das bin ich. Der Wein, mein Blut, das bin ich. Ich schenke mich euch, damit ihr von mir Leben könnt.“

Dieses Angebot, so Geißler weiter, gehe über das irdische Leben hinaus. Und diese Einladung „ist uns gut gewohnt, aber immer wieder ungewöhnlich in ihrer Kraft.“ Denn Jesus müsse nicht getragen oder geführt werden, „er trägt und führt uns. Er bahnt uns den Weg. Er reißt die Kirchentür auf und treibt uns hinaus. Er zeigt uns die Welt, auch ihre Schattenseiten“.

Dieser Blickwechsel tue gut. „Die frische Luft tut uns als Gemeinde gut“, so der Diakon. So könne man Fronleichnam auch als Weg vom Gewohnten zum Ungewöhnlichen verstehen.