Frühjahrsaufschwung: Erding weiter spitze

Trotz winterlicher Temperaturen hat der regionale Arbeitsmarkt in den vergangenen Wochen wieder an Schwung gewonnen.

Erding–Die Arbeitslosigkeit ist im März in allen vier Landkreisen des Bezirks der Agentur für Arbeit Freising um 0,1 Prozentpunkte gesunken. Für den gesamten Bezirk sind es nach einer Pressemitteilung der Agentur nun 2,1 Prozent. Der Kreis Erding ist mit 1,9 Prozent weiterhin Spitzenreiter.

„In den saisonunabhängigen Branchen präsentierte sich unser Arbeitsmarkt weiter sehr robust, und auch in den Außenberufen wurde die Arbeit langsam wieder aufgenommen“, erläutert Karin Weber, Chefin der Agentur für Arbeit Freising. Vom Frühjahrsaufschwung am Arbeitsmarkt profitierten deshalb vor allem Männer, da diese verstärkt auf dem Bau, in Gärtnereien und Landwirtschaftsbetrieben tätig sind.

Im Kreis Erding ist die Arbeitslosenquote im März von 2,1 Prozent im Februar auf nun 1,9 Prozent gesunken. Dies ist auch der Vorjahreswert. Insgesamt waren im Landkreis zuletzt 1503 Arbeitslose auf der Suche.

Im gesamten Agenturbezirk hat die Hälfte der gemeldeten Bewerber bis März bereits eine berufliche oder schulische Perspektive entwickelt. 1226 Jugendliche hatten zuletzt allerdings noch nicht den passenden Ausbildungsplatz gefunden. „Unbedingt dranbleiben“, rät deshalb Harald Brandmaier von der Agentur. Sofern die individuellen Voraussetzungen passen haben Bewerber gute Chance, die eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzel-, Groß- und Außenhandel, zum Verkäufer, zur Lagerlogistik-Fachkraft oder zum Handelsfachwirt anstreben. Auch im Handwerk sind noch Lehrstellen frei. ta

Rubriklistenbild: © dpa/dpaweb / A3609 Daniel Karmann