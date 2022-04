Auto kracht in Bus: Acht Verletzte bei Unfall an der FTO

Von: Veronika Macht

Teilen

Ein 18-jähriger Autofahrer hat bei der Auffahrt auf die FTO in Erding einen Linienbus übersehen. Beim Zusammenstoß wurden acht Menschen verletzt. © Günter Herkner

Acht Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls in Erding. Ein Autofahrer hatte bei der Auffahrt auf die FTO einen Bus übersehen.

Erding – Am Donnerstag gegen 17.40 Uhr fuhr ein 18-Jähriger aus dem Kreis Augsburg mit seinem Auto auf der Kreisstraße ED 7 von Erding kommend in Richtung Aufkirchen. Wie die Polizei mitteilt, wollte er nach links auf die FTO in Richtung Flughafen auffahren. An der Einmündung übersah er einen entgegenkommenden Linienbus, der von einem Busfahrer (31) aus dem nördlichen Landkreis Erding gefahren wurde.

Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Alle vier Insassen des Autos wurden leicht verletzt, in dem mit zwölf Personen besetzten Bus wurden der Busfahrer sowie zwei Fahrgäste leicht und eine Dame mittelschwer verletzt. Alle Leichtverletzten kamen per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die mittelschwer verletzte Businsassin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen.

Der Bus blieb fahrbereit, während das Auto abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme und Erstversorgung der Verletzten musste die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Neben zwei Streifen der Polizei Erding waren zehn Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber, die Einsatzleitung des Rettungsdienstes sowie die Feuerwehren aus Aufkirchen und Oberding im Einsatz.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

vam