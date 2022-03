Abschied vom alten Lappen: Führerschein-Tausch läuft auf Hochtouren

Von: Uta Künkler

Teilen

Schon getauscht: Redakteur Wolfgang Krzizok mit seinem ersten und seinem aktuellen Führerschein. © Timo Aichele

Alte Führerscheine müssen umgetauscht werden. Das Landratsamt hat damit alle Hände voll zu tun.

Erding – Quasi in letzter Minute wurde – Corona sei Dank – die Frist zwar noch verlängert. Statt im Januar dieses Jahres läuft der erste Zeitraum für den Pflichtumtausch von Führerscheinen erst im Juli aus. Autofahrer, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind, haben also noch ein paar Monate Zeit, bis sie ihren alten Lappen durch eine Plastikkarte ersetzen müssen. Aber in der Führerscheinstelle des Landkreises Erding läuft der Umtausch bereits jetzt auf Hochtouren.

Vier Sachbearbeiter sind bei der Führerscheinstelle im Landratsamt Erding derzeit mit den Anträgen zum Fahrerlaubnis-Umtausch beschäftigt, informiert Behördensprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer auf Nachfrage. Die Umstellung bedeute einen spürbar erhöhten Verwaltungsaufwand. „Der Andrang ist hoch“, betont die Sprecherin.

Zum einen werden derzeit die Anträge der 1953 bis 1958 Geborenen aus dem Landkreis bearbeitet, denen die erste Frist zum Umtausch bis 19. Juli gilt. Etwa 6500 Landkreisbürger gehören dieser Personengruppe an. Zum anderen sollen bis Januar 2023 auch die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 ihre Fahrerlaubnis umtauschen. Auch deren Anträge müssen bearbeitet werden.

Bis 2033 muss jeder Führerschein, der vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde, in den neuen EU-Führerschein im Kartenformat eingetauscht werden. Für jeden Geburtsjahrgang gibt es ein eigenes Zeitfenster, in dem der alte Lappen durch die Karte ersetzt werden muss (siehe Kasten). Wer danach noch mit dem alten Schein in Papierform unterwegs ist, riskiert ein Verwarngeld in Höhe von zehn Euro. Man begeht jedoch keine Straftat – anders ist das bei Lkw- und Busführerscheinen.

Ein Führerschein lässt sich nicht online umtauschen. Wer seinen alten Lappen loswerden will, muss – wie bei einem Antrag auf einen Pass oder Personalausweis – persönlich in der Führerscheinstelle erscheinen. Wegen der Pandemie muss zuvor ein Termin ausgemacht werden.

An vielen Landratsämtern gab es wegen Corona und der damit verbundenen verkomplizierten Bearbeitungsprozesse Engpässe. Die Anträge dauerten, Autofahrer mussten teils empfindlich lang auf ihre neuen Dokumente warten. Daher hatte sich die Innenministerkonferenz Mitte Januar für eine Kulanzfrist entschieden.

In Erding kann der neue Führerschein in der Regel nach vier bis sechs Wochen vorliegen, sagt Fiebrandt-Kirmeyer. Allerdings nur, wenn auch die bisherige Fahrerlaubnis vom Landratsamt Erding ausgestellt war. War diese hingegen von einer anderen Behörde ausgestellt, muss „eine Karteikartenschrift angefordert werden, und je nach Erhalt dieser Abschrift kann es länger dauern“, räumt die Behördensprecherin ein.

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet Ein Flug von Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach China wurde offenbar jäh beendet. Warum erfolgte der angebliche Kurswechsel - und welches Ziel hatte die Reise? Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet

Um nicht noch mehr Verwaltungsaufwand zu erzeugen und eventuell Antragsstau zu produzieren, bittet das Landratsamt, sich an den stufenweisen Plan zu halten. Der Umtausch anderer Jahrgänge werde zwar nicht abgelehnt, aber „die betroffenen Personen sollten möglichst in ihrer Frist umtauschen“.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.