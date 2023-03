„Für mich sind das keine Problemkinder“

Von: Gerda Gebel

Teilen

Beim gemeinsamen Spiel versucht Sabine Meier herauszufinden, wo die Familie beziehungsweise das Kind im System steht. Ich wollte mit verhaltensauffälligen Kindern arbeiten und bin dabei auf hochbegabte Kinder gestoßen. Sabine Meier, Begabten-, Moto- und philosophische Pädagogin © Peter Gebel

Sabine Meier betreibt die Praxis „Kopfkinder“ in Erding und bietet damit auch Anlaufstelle für Hochbegabte.

Erding – Werden Kinder in Schule oder Kindergarten verhaltensauffällig, so kommt häufig der Gedanke auf, ob das Kind eventuell hochbegabt sein könnte. Auf der Suche, ob eine Hochbegabung oder andere Gründe hinter dem Verhalten stecken, hilft Sabine Meier mit ihrer Praxis „Kopfkinder“, mit der sie vor einigen Monaten nach Erding gezogen ist. Unabhängig von einer Hochbegabung begleitet sie alle Familien mit ihren Kindern bei der Suche nach Ursachen des nicht angemessenen Verhaltens.

Sabine Meier ist gelernte Erzieherin und hat 15 Jahre lang in München einen Kindergarten geleitet. Bereits da seien ihr einzelne Kinder aufgefallen, die eine andere Förderung benötigten. „Ich wollte damals mit verhaltensauffälligen Kindern arbeiten und bin dabei auf hochbegabte Kinder gestoßen“, berichtet die 52-jährige. Sie gestaltete ihren Kindergarten mit Hilfe von Stiftungsgeldern in Eigeninitiative in eine Modelleinrichtung zur Integration von hochbegabten Kindern um, „eine mega spannende Zeit, aber auch sehr anstrengend“, wie Meier zugibt.

Sie machte neben dem Beruf ihr Abitur nach und wurde Begabten-, Moto- sowie philosophische Pädagogin. Danach sattelte sie ein Studium der Psychologie, Erziehungswissenschaft und Soziologie drauf. Dazwischen kamen ihre beiden Töchter zur Welt, die heute 22 und 27 Jahre alt sind.

Nach einem längeren Auslandsaufenthalt in Frankreich, bedingt durch den Beruf ihres Mannes, fiel bei der Rückkehr nach Deutschland die Entscheidung für eine eigene Praxis, die sie zunächst in Ismaning eröffnete. Inzwischen erwarb sie weitere Qualifikationen als Konzentrations- und Legasthenie-Trainerin. Im vorigen August zog die Familie nach Erding, und Sabine Meier verlegte auch die Praxis „Kopfkinder“ in die Herzogstadt.

Die Praxis wirkt beim Betreten eher wie eine gemütliche Wohnung. Peter Pan ziert die Wände am Eingang, der in eine kleine Tee-Ecke wie bei Alice im Wunderland mündet. Zur Wahl für ein Gespräch stehen aber auch der Afrika-Raum und ein gemütliches Büro.

Die Kinder werden oft über den Kindergarten, den Schulpsychologen oder die Erziehungsberatungsstelle zu ihr vermittelt. „Für mich sind das keine Problemkinder, sondern Kinder mit anderen Bedürfnissen, die es herauszufinden gilt“, versichert die engagierte „Pädagogin mit Leib und Seele“. Sie führt mit den Kindern Tests zur Hochbegabung sowie zur Lese-Rechtschreibschwäche durch und berät sie sowie Eltern dazu. „Ich bin keine Psychotherapeutin, biete also keine Therapien im klassischen Sinn an“, betont Meier, deren Dienstleistungen nicht von den Krankenkassen übernommen werden.

Sie versucht, im Gespräch oder beim gemeinsamen Spiel herauszufinden, wo die Familie beziehungsweise das Kind im System steht. Nicht immer steht dabei eine Hochbegabung hinter dem auffälligen Verhalten, es kann auch AD(H)S, eine Hochsensitivität oder eine differente Wahrnehmung beim Hören oder Sehen vorliegen. „Gerade geistig sehr fitte Kinder können eine Einschränkung wie Lese-Rechtschreibschwäche, Tinnitus oder eine Winkelfehlsichtigkeit ziemlich gut kompensieren“, weiß die Psychologin.

Sie war viele Jahre in der DGHK (Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind) im Vorstand sowie in der Telefonberatung aktiv und kann meist schon im Erstgespräch feststellen, ob die Indizien für eine Hochbegabung sprechen. Zur Förderung hochbegabter Kinder bietet die Expertin monatliche Gruppentreffen an, sogenannte Kompetenztrainings oder aber auch Individualtraining.

Neben Lese-Rechtschreib-Training und Lerncoaching sind auch Kurse zur Konzentration und zum Sozialverhalten für alle Kinder im Angebot. Gerne holen sich betroffene Eltern Rat bei der Pädagogin, wenn Problemen im Umgang mit Kindern, aber auch mit Lehrern oder Erziehern auftreten.

Sehr negative Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schulschließungen stellt Meier in ihrer Praxis fest. Schwierig sei für viele Kinder die Isolation gewesen. Aber auch der Wechsel zwischen völlig autarkem Arbeiten daheim nach eigenem Rhythmus und dann wieder Frontalunterricht, bei dem der Lehrer das Tempo vorgibt, sei besonders für hochbegabte Kinder immer noch problematisch. „Dadurch entstehen vermehrt Aggressionen, auch gegen die Lehrkraft“, hat Meier festgestellt. Der Personalmangel in Kindergärten und Schulen sei ebenfalls nicht förderlich, denn dadurch gingen Kinder mit besonderen Bedürfnissen eher unter.

Infos und Kontakt

Sabine Meier, Psychologin und Pädagogin. Praxis Kopfkinder in Erding, Tel. (0 81 22) 9 41 85 94, Internet: www.kopfkinder.de.