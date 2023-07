Fürs Fest und den Ernstfall gerüstet: Wasserwacht bekommt Lebensretter-Gerät

Weiher Feia am 5. August

Die Erdinger Wasserwacht hat ein teures Handsonargerät bekommen, das Leben retten kann. Zudem gibt sie die Highlights der Weiher Feia am 8. August bekannt.

Erding – Das neue Gerät der Wasserwacht Erding ist nicht größer als ein Laib Brot, dennoch hat es stattliche 7500 Euro gekostet. Was den Preis wettmacht: Das Sonargerät kann Leben retten. Für die Sicherheit im Badesee ist die Anschaffung des Aqua-Eye (deutsch: Wasser-Auge) ein riesen Schritt. „Wir hoffen aber, dass wir es nie einsetzen müssen“, sagt Siegfried Ippisch von der Wasserwacht.

Mithilfe einer Künstlichen Intelligenz kann das Sonargerät Personen und Objekte im Wasser genau ausfindig machen. Vor allem der Zeitfaktor spielt eine große Rolle, erklärt Wasserwacht-Vorsitzender Bernd Janowsky. „Im Vergleich zur Menschenkette ist das Gerät schneller und weniger personalaufwendig.“ Wenn im Badesee jemand abgeht, handle es sich meist um kleinere Kinder, und vor allem hier zähle jede Minute.

Ippisch hält das Gerät ein kleines Stück unter der Wasseroberfläche des Kronthaler Weiher und zeigt damit in Richtung eines Schwimmers. Sofort wird auf dem Display ein Kreuz angezeigt – die KI hat hier einen Menschen erkannt. „Das Kreuz bedeutet Mensch, ein Kreis steht für ein Objekt“, erklärt Janowsky. Das Praktische dabei: „Jeder Laie kann das ablesen.“

„Wir haben bereits ein Sonargerät an einem Boot, aber mit einem in der Hand ist man viel schneller und direkt an Ort und Stelle“, sagt Ippisch. Zudem sei die Nutzung des Geräts am Boot komplizierter. „Im Fall Dreiseitel, wo wir auch vor Ort waren, wäre man mit einem Handsonargerät viel schneller gewesen“, sagt Janowsky.

In Bayern seien bisher nur 23 solcher Geräte im Einsatz – im Landkreis Erding ist das der Erdinger Wasserwacht nun das erste. „Das liegt am hohen Preis“, sagt der Vorsitzende. „Deshalb sind wir den Spendern so dankbar.“ Auch BRK-Kreisvorsitzender Jürgen Loher betont: „Ohne die Spenden könnten wir uns so etwas nicht leisten.“

Gewo Feinmechanik in Hörlkofen hat sich mit 1000 Euro an dem Gerät beteiligt, die Raiffeisenbank Erding mit 1500 Euro. „Auch jeder Erdinger, der bei der Aktion Erbse teilgenommen hat, hat hierfür mitgeholfen“, sagt Janowsky. Die Einnahmen aus der BRK-Aktion hätten die restlichen Kosten gedeckt. Wie jedes Jahr spendet auch der Erdinger Weißbräu anlässlich der Weiher Feia 3000 Euro an die Wasserwacht – heuer fließt das Geld in das Sonargerät.

„Die Weiher Feia ist existenziell wichtig, sie ist unsere Haupteinnahmequelle des Jahres“, sagt Janowsky und geht damit zum Programm des jährlichen Fests am Kronthaler Weiher über.

Die Weiher Feia findet heuer am Samstag, 5. August, statt. „Beim Konzept setzen wir auf Altbewährtes“, sagt Ippisch. Um 16 Uhr öffnet der Biergarten mit seinen etwa 3000 Sitzplätzen und musikalischer Umrahmung.

Auf der Bühne tritt ab 18 Uhr die Live- und Coverband Nighthawk City auf. Die Pausen überbrückt wie bereits im vergangenen Jahr DJ Sebastian Schäch. Auch Naturschutzfahrten mit dem Rettungsboot und ein Schnuppertauchen stehen auf dem Programm.

Die Wasserwacht setzt heuer zudem auf Nachhaltigkeit. „Wenn Essen übrig bleibt, wird es über Foodsharing weiterverwertet“, sagt Ippisch. „Die Organisation ,Müll überall‘ verteilt mobile Aschenbecher und die Fieranten verwenden nur kompostierbare oder wiederverwendbare Materialien.“

Das Highlight soll ein Ochs sein, den BRK-Kreisvorsitzender Loher spendet. „Das ist ab heuer eine neue Tradition“, lacht er.