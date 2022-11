Fulminanter Start in die Erdinger Jazztage

Von: Hans Moritz

Teilen

Hohe musikalische Präsenz, energetisch aufgeladene Spannungsbögen und sphärische Klänge schufen einen Flow, der das gesamte Konzert überspannte: das ausgezeichnete Quartett mit (v. l.) Keyboarder André Schwager, Trompeter Nils Wülker, Schlagzeuger Flo König und Gitarrist Arne Jansen gastierte am Samstagabend bei den Erdinger Jazztagen im Saal der Kreismusikschule. © Vroni Vogel

Die Erdinger Jazztage haben übers Wochenende gleich mehrfach für volle Säle gesorgt. So lief das Auftaktkonzert in der Kreismusikschule.

Erding - Sphärische Klänge, die weite Räume öffneten, hohe rhythmische Präsenz, energetisch aufgeladene Spannungsbögen, dazu Verfremdungseffekte – das alles, darboten von ausgezeichneten Musikern, erlebte das Publikum mit Trompeter Nils Wülker und Band am Samstagabend bei den Erdinger Jazztagen im gut besuchten Konzertsaal der Kreismusikschule Erding.



Mit Wülker, der viele Eigenkompositionen mitgebracht hatte, spielten Keyboarder André Schwager, Gitarrist Arne Jansen und Schlagzeuger Flo König. Der volltönende Gesamtklang des Quartetts schuf ein großes Ganzes und ließ einen Flow entstehen, der das begeisterte Publikum durch den ganzen Abend trug. Eine Klangwelt, die dazu einlud, sich von ihr umfangen zu lassen.



Mit Wülkers Stücken genoss man einen gleißenden Sonnenaufgang über Hollywood, flirrend, kontemplativ und opulent zugleich, fuhr im stetig dahinrauschenden Zug durch einen verregneten Tag im Sauerland und ließ sich von exzessiver Wanderlust mitreißen, als würden alle inneren Pferde absichtslos und doch sehr bewusst frei gelassen, um in die große Freiheit zu galoppieren.



Mit einer hintersinnigen Hommage an die unnützen Dinge wurden diese neugierig beäugt, um sie mit liebevoller Geradlinigkeit zu erobern – „Conquering the Useless“.



Charakteristisch für das Konzert war, dass die Steigerungen von der Rhythmusgruppe ausgingen, die bei aller Bewegtheit eine meditative Basis schuf. Die Musik nahm sich auch bei den Soli in schnellen Notenwerten Zeit. Es entstand eine große musikalische Welle, in die man eintauchen konnte, ohne verloren zu gehen. Das Prinzip der beständigen Steigerung, kombiniert mit kleinteiligen Improvisationen, schuf zwei Zeitebenen, die gleichzeitig abliefen: konstante Ruhe und Rasanz – das hätte unendlich so weitergehen können, wurde aber von gezielten Abbrüchen begrenzt.



Und was war sonst? Es wurde einfach richtig guter Jazz gespielt. Hoch präsent: Wülkers Spiel. Seine Trompete schwebte einem schillernden Paradiesvogel gleich über der Rhythmusgruppe, schraubte sich in Klanghöhen empor, zog eigene Kreise, flog begleitend mit, um dann punktgenau zu landen.



Mithilfe der Elektronik entwickelte der Trompeter Akkorde, sodass sein Instrument mehrtönig erklang. Das ergänzte sich mit den Keyboard-Akkorden. Keyboarder Schwager begeisterte mit einem virtuosen Solo im Stil des Jazzpianisten McCoy Tyner. Das war Power pur.



Schwager bezauberte zudem in einer Ballade mit romantischen Linien auf der Grundlage des Lamento-Basses. Markante Gitarrenklänge erinnerten an den Jazzrock der 70er Jahre. Außerdem übernahm der versierte Gitarrist die Bassfunktion im Ensemble. Mit dem Vocoder ließ Schlagzeuger König melodiöse Elemente in seine Rhythmen einfließen.



Die Zuhörerschaft forderte mit großem Schlussapplaus Zugaben. So konnte man den Trompeter Wülker auch im Duo mit Gitarrist Jansen hören und die freudige Ankündigung mit nach Hause nehmen, dass neben den vielen anderen bereits erschienenen Alben eine Duo-Produktion in Arbeit ist.

vev