Fusion Erding und Dorfen: Dekanatsreform trifft die Kleinen

Von: Michaele Heske

Auftreten statt Austreten lautet das Credo von Elisabeth Mengele-Kley und Wolfgang Lanzinger – gerade jetzt engagieren sie sich im Pfarrgemeinderat Dorfen. © Heske

Die Dekanate Erding und Dorfen werden zusammengelegt. Das stößt auf Unverständnis an der Basis. Manche kleinere Gemeinden werden künftig überhaupt nicht mehr im Dekanatsrat vertreten sein.

Erding – Weniger Priester, weniger Gläubige und der Wunsch nach Reformen: Die katholische Kirche steht vor großen Herausforderungen. Die Basis will mitreden. Doch die Diözese München-Freising verpasst den Dekanaten in Erding und Dorfen nun sogar eine Schlankheitskur: Im kommenden Jahr sollen die beiden Bezirke zusammengelegt werden. Im neuen, größeren Dekanat ändert sich auch der Zuschnitt. Weniger als die Hälfte der Delegierten aus den einzelnen Pfarreien werden künftig im Dekanatsrat vertreten sein.

„Mir ist es ein Rätsel, wie man mit immer größeren Einheiten gute Seelsorge betreiben kann“, moniert Wolfgang Lanzinger vom Pfarrgemeinderat Maria Dorfen. „Der Dekanatsrat wird ja von den Pfarrgemeinderäten getragen, diese können dezentral effizienter zusammenarbeiten als in einem großen Bezirk.“ In den vergangenen 20 Jahren seien einige wertvolle Initiativen vom Dekanat Dorfen ausgegangen, so Lanzinger. Beispielsweise der Firmlingstag, bei dem sich alle Firmlinge in Schwindkirchen treffen, Workshops organisieren und gemeinsam kochen, erklärt Pfarrgmeinderatsvorsitzende Elisabeth Mengele-Kley. Solche Veranstaltungen seien in einem fusionierten Dekanat gar nicht zu stemmen.

Doch damit nicht genug: Bisher gehören 40 Pfarrgemeinderäte aus Dorfen, Isen, Taufkirchen oder auch St. Wolfgang zum Dekanatsrat, nach der Reform werden es nur noch 18 sein. Vertreter aus kleineren Gemeinden im Dekanat Dorfen, etwa der Pfarrei Mariä Geburt in Hofkirchen, haben künftig keine Stimme mehr.

Im Landkreis Erding gibt es aktuell mehr als 71 000 Katholiken, die in 43 Pfarreien und acht Filialen seelsorglich betreut werden, sowie zwei Dekanate mit insgesamt 120 Dekanatsräten. „Was die Gremiengröße betrifft, muss selbstverständlich im Blick behalten werden, dass das Gremium handlungsfähig bleibt“, antwortet das Erzbischöfliche Ordinariat München auf die Frage, ob denn das Mitspracherecht der Laien durch die Reform eingeschränkt werde. Und weiter: „Die geplante Neuordnung der Dekanate resultiert aus dem vielfach geäußerten Wunsch und dem Erfordernis, Vernetzung und Kooperation in der Pastoral zu stärken und auf die sich verändernden Rahmenbedingungen des kirchlichen Lebens im Erzbistum zu reagieren.“

Balthasar Nußrainer ist Vorsitzender im Dekanatsrat Dorfen, auch er versteht nicht, warum es ohne Not eine Dekanatsreform geben wird. Zudem stünden in der Diözese eigentlich wesentlichere Reformen an: „Da sind die Bischöfe und Kleriker auf der einen Seite, ihnen gegenüber die engagierten Laien, die nach wie vor wenig Raum bekommen, so der Pfarrgemeinderatsvorsitzende aus Isen. Seien es die Pastoralreferenten, die im Bistum München-Freising nicht predigen oder taufen dürfen, oder die fehlende Gleichberechtigung der Frauen in der Katholischen Kirche – gleichberechtigtes Leben in den Pfarreien und Verbänden wäre „notwendig und zeitgemäß.“

2327 Menschen sind im vergangenen Jahr im Landkreis Erding aus der Katholischen Kirsche ausgetreten. Das ist der bisherige Höchststand, der vermutlich nicht nur den Missbrauchsskandalen und den Steuern, sondern auch dem Dogmatismus geschuldet ist. Denn der Aufbruch, etwa der synodale Weg in Deutschland, wird an höherer Stelle immer wieder ausgebremst. „Wir haben keine Landeskirche wie etwa die Protestanten, da gehen Reformen natürlich deutlich einfacher“, erklärt Jörg Basten, Vorsitzenden des Dekanatsrats Erding. Die Katholiken würden einer Weltkirche angehören: „Was die Basis in Deutschland fordert, wird in vielen anderen Ländern abgelehnt.“