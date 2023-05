Bayern-Botschafterin Monika Gruber

Von: Hans Moritz

Vor den Fahnen Bayerns, Deutschlands und Europa überreichte Ministerin Melanie Huml (r.) Kabarettistin Monika Gruber die Europa-Medaille. © Bayerische Staatskanzlei

Die in Erding lebende Kabarettistin und Schauspielerin Monika Gruber ist um eine Auszeichnung reicher.

Erding/München - Melanie Huml, in der Bayerischen Staatskanzlei Ministerin für Europaangelegenheiten und Internationales, verlieh ihr im Prinz-Carl-Palais die Europa-Medaille. Das Datum 8. Mai war nicht zufällig gewählt: am Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs sowie am Vortag des Europatages.



Seit 1990 werden jedes Jahr Personen geehrt, die sich um den Freistaat Bayern in einem vereinten Europa verdient gemacht oder zum internationalen Ansehen Bayerns in der Welt beigetragen haben, betonte Huml. Monika Gruber sei Botschafterin Bayerns in der Welt. „Egal, ob im sozialen, sportlichen, kulturellen oder wirtschaftlichen Bereich, die Preisträger sind Brückenbauer und Unterstützer, damit Europa und die Welt noch ein bisschen besser wird“, so Huml. Unter den Geehrten war auch Fußball-Star Giovane Élber. ham