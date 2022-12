Entspannung auf Palmen, Öl im Keller

Von: Hans Moritz

In vier Meter Höhe können die Thermen-Besucher ab diesem Wochenende entspannen – gegen Aufpreis. 16 Lounges mitten in den Palmenkronen wurden im Wellenbad geschaffen. © Therme Erding

„Unter Palmen“ – das klingt nach Luxusurlaub in der Südsee. In der Therme, die sich gern die bayerische Südsee nennt, ist ab diesem Wochenende Relaxen auf Palmen möglich.

Erding - Dazu muss man freilich nicht die Stämme hinauf kraxeln. Vielmehr hat die Therme im Wellenbad eine zusätzliche Ebene eingezogen. Damit begegnet sie einem Mangel, der vor allem bei Hochbetrieb immer wieder für Ärger sorgt – es gibt dann zu wenig Liegeflächen.



Doch die zusätzlichen Flächen sind kein Schnäppchen, der Besucher muss für eine der 16 Inseln einen Aufschlag zwischen 79 und 139 Euro zahlen, allerdings inklusive Getränken und für sechs Personen.



Zunächst war dem visionären Thermeninhaber Jörg Wund vorgeschwebt, in vier Metern Höhe, mitten in den Palmenkronen, einzelne Nester zu schaffen, Doch die Treppen hätten zu viel Platz gekostet, räumte er bei der Eröffnung ein. Also plante er um und ließ eine ganze Plattform hinter der Glasfassade schaffen.



Wund berichtet, dass der Einbau nicht ganz trivial gewesen sei. Er habe sich sogar um mehrere Monate verzögert. Denn als die aus Brandschutzgründen ausbetonierten Stahlstützen standen, war es zu kalt, um die Plattform in Einzelteilen durchs offene Dach zu kranen. „Uns wären die Palmen erfroren“, erzählt Wund.



Wie immer in der Therme hat auch dieses Projekt beachtliche Dimensionen. Gekostet hat es gut eine halbe Million Euro. 3,8 Kilometer Kabel wurden verlegt und knapp 10 000 Schrauben verbaut. Die Stützen wiegen einschließlich der Fußplatten 16 Tonnen. Für Pfosten und Handläufe wurden 2,3 Tonnen Stahl verwendet, dazu 8,5 Tonnen Sicherheitsglas und 350 Meter LED-Beleuchtung. Jede der 16 Plattformen wiegt 1,8 Tonnen.



Das soll nur der Anfang sein, verriet Wund. Denn auch in der Saunahalle sind Liegeflächen knapp. Das Konzept will er nun dorthin übertragen. „Aber das wird komplizierter, weil wir dort keinen Kran aufstellen können.“ Ab Mai will er hier loslegen.



Wund und sein Prokurist Marcus Maier sind froh, dass die Pandemie mit monatelanger Zwangsschließung vorbei ist – und die Gäste wieder strömen. „Das Hotel ist immer zwischen 94 und 100 Prozent ausgebucht, bei den Badegästen verzeichnen wir allerdings einen Rückgang zwischen sechs und acht Prozent“, bilanziert Wund.



Sorgen bereitet ihm eher die Verfügbarkeit von Gas, insbesondere dann, wenn sich in einer Kältewelle die Speicher rasch leeren sollten. Doch zusperren und Heizung abschalten ist für Wund keine Option: „Dann würden mehrere hundert Palmen eingehen.“ Im Moment plant er keine Einschränkungen.



Dennoch hat er vorgesorgt: „Wir haben einen großen Öltank einbauen, anschließen und befüllen lassen“, sagt der Inhaber – für noch einmal 500 000 Euro.



Zu feiern gab es in der Therme zuletzt nicht nur die Palmenlounges. Die größte Wellnesslandschaft der Welt hat soeben den Leading Spa Award 2022 gewonnen – für das Hotel Victory. Der gehört laut Mitteilung zu den bedeutendsten Spa-Auszeichnungen und ist das international anerkannte Zeichen für Wellness der Spitzenklasse in Österreich, Deutschland, Italien, Kroatien und Holland.



Vergeben wird der Award nur einmal im Jahr, ausgezeichnet werden ausschließlich Hotels ab der Kategorie 4 Sterne Superior. Bewertet wird das komplette Konzept samt Kulinarik, Infrastruktur, Service, Anwendungen und Angeboten. Das Hotel hat zuletzt gleich mehrere Preise gewonnen. ham