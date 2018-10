Fußweg in Haselbach: Noch immer keine Lösung

Einwohner wünschen sich für ihre Kinder, einen sicheren Zugang zur Bushaltestelle entlang der stark befahrenen Kreisstraße ED 27 zwischen Bockhorn und Maierklopfen.

Bockhorn –Immer weniger Verständnis bringt der Bockhorner Gemeinderat für einen Fußweg im Weiler Haselbach auf, wie eine Diskussion in dessen Sitzung zeigte. Die Einwohner dort wünschen sich, vor allem für ihre Kinder, einen sicheren Zugang zur Bushaltestelle entlang der stark befahrenen Kreisstraße ED 27 zwischen Bockhorn und Maierklopfen (wir berichteten).

Der Landkreis lehnt den Bau eines Gehwegs dort ab, weil eine Anbindung zu anderen Orten fehlt. Die Anwohner selbst können oder wollen sich aber nicht auf einen gemeinsamen Weg durch den Weiler einigen. Und so haben sie die Gemeinde gebeten, einen Weg entlang der ED 27 zu bauen, um sicher an die Bushaltestelle zu kommen, die in einer lang gezogenen Kurve liegt.

Dazu hatte es einerseits Gespräche zwischen Bürgermeister Hans Schreiner (FW) und den dort wohnenden Bürgern gegeben, aber auch Diskussionen im Gemeinderat. Jetzt hatte Schreiner einen Planer mit der Ausarbeitung eines möglichen Gehwegs beauftragt. Ergebnis: Ein solcher Weg käme wegen der aufwendigen Überdeckelung des dort verlaufenden Baches sehr teuer. Die Baukosten (ohne Planung) würden sich auf rund 120 000 Euro belaufen. Zudem sei es notwendig, den gesamten Weg zur Straße mit einem Geländer zu sichern.

Während Bernhard Stein (CSU) an die Verantwortung der Gemeinde plädierte, brachten andere Räte wie Gottfried Widl (FW) kein Verständnis für die Baumaßnahme auf. „Wieso ist es denn nicht möglich, einen sicheren Weg quer durch den Weiler zu schaffen, der fast nichts kostet? Und wer würde denn beispielsweise im Winter den Schnee auf diesem neuen Weg räumen?“

Schließlich gab Lorenz Angermaier (Bürgerliste Kirchasch) den Appell aus, „dass sich Bürger nicht immer nur an eine Gemeinde wenden, sondern zuerst selbst eine Lösung suchen sollten“. Und so bat das Gremium den Bürgermeister um ein nochmaliges Gespräch mit den Bewohnern Haselbachs – in der Hoffnung, eine für alle passende und vor allem deutlich günstigere Lösung zu finden.

Schnelle Einigkeit gab es dafür in einem anderen Punkt: Auf Wunsch einiger Bürger sollen die Kirchtürme in Bockhorn und Kirchasch morgens nicht mehr beleuchtet werden, dafür aber abends bis 23 Uhr. fez