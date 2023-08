Das gemeinsame Helfen ist seine Stärke: Werner Frisch neuer Präsident des Lions Club Erding

Von: Gabi Zierz

Führungswechsel beim Lions Club (v. l.): Neuer Präsident Werner Frisch, Alterspräsident Günter Lassak und Pastpräsident Georg Els. © Walter Daschner

Im Rahmen des Sommerfests gab es beim Lions Club Erding einen Präsidentenwechsel. Der scheidende Präsident Georg Els blickte auf Highlights zurück, sein Nachfolger Werner Frisch stellte ein umfangreiches Programm vor.

Erding/Hallnberg – Der Präsidentenwechsel beim Lions Club Erding fand traditionell im Rahmen des Sommerfests statt. Der scheidende Präsident Georg Els begrüßte dazu viele gut gelaunte Mitglieder und Gäste im Landgasthof Hallnberg. Dort zog er eine kurze Bilanz seiner Amtszeit und sprach von einem bewegten Jahr.

Els, Forsterner Altbürgermeister, erinnerte an den Tod des Lions-Gründungspräsidenten, Professor Hans Selmair ebenso wie an ein besonderes Highlight, nämlich die Gründung des Leo-Clubs, die Nachwuchsorganisation auf Kreisebene. Golfturnier und Adventskalenderaktion waren wieder sehr erfolgreich. Sie brachten neben dem gemeinsamen Tun Geld in die Kasse, das der Verein so dringend brauche, um seinem sozialen Auftrag gerecht zu werden. Denn den Folgen aktueller gesellschaftspolitischer Entwicklungen, die manche weniger, aber viele immer mehr treffen, wolle sich auch der Lions Club nicht verschließen, heißt es in einer Pressemitteilung.

So betonte Els, wie wichtig und wertvoll es sei, Hilfestellungen geben zu können. Als Beispiele nannte er das Präventionsprojekt Cybermobbing für Realschüler, Unterstützung im Bereich der Flüchtlingshilfe, der Hospiz- und Kinderhospizarbeit und im Gesundheitswesen.

Els dankte allen Mitgliedern, die sich auch im Jahr seiner Präsidentschaft eingebracht haben. Das Engagement jedes einzelnen sei wichtig, wertvoll und ermutigend. Seinem Nachfolger Werner Frisch, Inhaber des Autohauses Frisch in Forstinning, und dessen Vize, Erdings Stadtpfarrer Martin Garmaier wünschte er eine erfolgreiche Präsidentschaft.

Frisch stellte ein umfangreiches Programm für das erste Halbjahr vor. Das bewährte Golfturnier, die Krapfenaktion und die erfolgreiche Adventskalenderaktion kommen darin ebenso vor wie Clubabende mit hochaktuellen Themen.