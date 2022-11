Josef Gotz: Gerber, Gewichtheber, Großvater

Nachruf

Von Dieter Priglmeir schließen

Die Stadt Erding trauert um einen ganz Großen. Josef Gotz war erfolgreicher Unternehmer, Politiker, Sportler – und ein Familienmensch.

Erding – Und plötzlich hörten alle auf zu arbeiten, denn Josef Gotz stand in der Redaktion. Die eine Hand umklammerte einen Stock, der ihm seit seinem Schlaganfall das Gehen erleichterte. In der anderen hielt er seinen handschriftlich verfassten Artikel über die Erdinger Gewichtheber. Eine kurze Verschnaufpause gönnte er sich – die Treppen in unseren zweiten Stock sind ja auch nicht ohne – und dann erzählte er: von früher, von heute, und was die Zukunft bringt. Eigentlich war’s ein Dialog mit dem Redakteur, aber die Kollegen hörten zu – weil das nie prahlerisch, oft amüsant, manchmal weise und stets interessant war. Wir erinnern uns ein wenig wehmütig an diese regelmäßigen Besuche. Am Samstag ist Josef Gotz im Alter von 88 Jahren gestorben.

Das letzte Jahr habe ihm gesundheitlich schwer zugesetzt, berichtet sein Sohn, Erdings OB Max Gotz. Nach einem Aufenthalt im Wartenberger Klinikum durfte sein Vater nochmal für ein paar Wochen heim und sich von seiner Familie – Ehefrau Krista, die Kinder Max, Eva und Josef sowie seine fünf Enkel – verabschieden, ehe er im Erdinger Heiliggeist-Stift friedlich einschlief.

Die Geschichte aus der Redaktion überrascht Max Gotz nicht: „Mein Vater hat gar nicht gemerkt, wie viele Menschen ihn geschätzt und respektiert haben.“ Wegen seiner Lebensleistung, und vor allem für seine geradlinige Art, wie er das geschafft hat.

Josef Gotz, der Familienmensch, „ein enorm großzügiger, fürsorglicher und gutmütiger Vater“, wie sein Sohn Max sagt. „Er hat uns immer gefördert, aber schon auch eingefordert.“ Ein Abbruch der Schule etwa wäre nicht drin gewesen. Dabei hat er selbst die Oberschule in der achten Klasse verlassen müssen, um ins Gerbergeschäft einzusteigen.

Josef Gotz wächst als Einzelkind auf. Um ihn herum sind Onkel und Tanten und seine Eltern. Das Gerbergeschäft muss alle ernähren. Und während andere aus der Branche aufgeben, vergrößert er den Betrieb, den er ab 1960 selbstständig leitet. In diesem Jahr heiratet er auch seine Krista. Ein familiärer Bruch: Am Silvesterabend 1962 stirbt während einer Messe seine Mutter. „Das hat ihn sehr getroffen. Bis zuletzt war er immer an Silvester zur Sterbezeit seiner Mutter in der Kirche“, erzählt Max Gotz, dessen Großvater bis 1988 mitverfolgen kann, wie die Gerberei gedeiht.

„Mein Vater hatte viele Interessen, „aber das Produkt Leder war seine größte Leidenschaft“, sagt der Sohn. „Der Goldene Meisterbrief nach 40 Jahren war für ihn die höchste Auszeichnung überhaupt.“ Tief getroffen habe ihn die Entscheidung der Handwerkskammer, den Gerbern den Meisterstatus zu nehmen. Das war 1994. Also in dem Jahr, in dem Josef Gotz sein Geschäft an Sohn Max übergab. Ob der Vater danach noch im Betrieb war? „Jeden Tag, aber er hat mir bei keiner Entscheidung reingeredet.“

+ Als Chef der Erdinger Gewichtheber förderte Josef Gotz die Jugendarbeit. Auf dem Bild sichert er für Florian Held ab. Sohn Josef (r.) beobachtet die Szene. Er leitet heute die TSV-Abteilung. © Konrad Kressierer

Das tut er auch nicht im Jahr 1996, als der Sohn sich entscheidet, gegen Erdings Bürgermeister Karl Heinz Bauernfeind anzutreten. Gern gesehen habe er es allerdings nicht, weiß Max Gotz, der nach der ersten Niederlage aber auch von ihm getröstet wird: „Du hast dich getraut, Respekt!“

Denn Josef Gotz kennt das politische Geschäft, und wie! Er ist 20 Jahre alt, als sein eigener Vater Bürgermeister werden will, als Kandidat des Bürgervereins Erding (BVE), einem Vorgänger der UWE. Er verliert gegen den SPD-Mann Hans Schmidmayer, für den auch die CSU trommelt. Ausgerechnet in diese CSU tritt Josef Gotz ein.

Bereits 1960 wird er in den Stadtrat gewählt und dort bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden 1990 bleiben. Das politische Geschäft, das Wirken, die Rhetorik, eignet er sich in Lehrgängen an. In den 1970ern treibt er die Fusion der Stadt Erding mit Langengeisling und Altenerding voran. „Da ist ihm zugute gekommen, dass ihn schon alle kannten und respektierten.“ Denn „da Gotz Sepp“ ist bekannt wie ein bunter Hund.

Womit wir bei der nächsten Leidenschaft wären. Kurz nach dem Krieg baut der TSV Erding eine Ringer- und eine Gewichtheber-Staffel auf. Mittendrin: der junge Sepp, der sich aber schnell ganz auf die Gewichte konzentriert. Gotz ist kein Spitzenathlet, aber ein solider, der über 130 Kilo reißt. Aber er stemmt noch viel mehr. Als Abteilungsleiter Hans Lechner 1969 bei einem Gasunfall ums Leben kommt, übernimmt der Gerbermeister die Sparte und baut sie zu einer Hochburg des Gewichthebens aus.

„Wir sind achtmal in Folge aufgestiegen“, erzählt Max Gotz. „Aber das war meinem Vater gar nicht so wichtig.“ Im Gegenteil: Dass der Erfolgsgedanke Athleten zum Doping verführt, „hat meinen Vater richtig wütend gemacht“. Das habe er ebenso immer abgelehnt wie die Bezahlung von Sportlern. „Ob 2. Liga oder Bezirksliga – ihm war wichtig, dass wir mit unseren eigenen Leuten eine Staffel stellen können. Deshalb war für ihn auch die Jugendarbeit die wichtigste Aufgabe.“ Diese Botschaft hat er auch jahrzehntelang als Sportreferent in die Vereine getragen.

Nach seinem Rückzug aus Politik und Berufsleben bleibt Josef Gotz zumindest dem Sport erhalten. Vom Fußball über Motorsport bis zum Tischtennis – alles interessiert ihn. Die Gewichtheber hat er in die Hände seines Sohnes Josef gegeben. Aber bei den Vergleichskämpfen am Herbstfest mischt er noch bis zur Coronapause mit, schreibt weiter für die Heimatzeitung und verfolgt auch sonst interessiert unsere Berichterstattung. Unvergessen sein Anruf nach einer Sonderseite über seinen Weggefährten Alex Pietrowski: „Ich muss Euch loben. Da war überhaupt kein Schmarrn drin.“ Solche Anrufe, seine Gespräche – wir werden sie vermissen.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 2. Dezember, um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Johannes statt. Anschließend wird Josef Gotz im Friedhof St. Paul zu Grabe getragen.