Gerüstbau am Schrannenplatz: Frauenkircherl nur über Hintereingang erreichbar

Von: Gabi Zierz

Teilen

Voll eingerüstet sind das Erdinger Rathaus und das Frauenkircherl am Schrannenplatz. © Peter Bauersachs

Wegen Sanierungsarbeiten sind das Frauenkircherl am Schrannenplatz und das Rathaus an der Landshuter Straße in Erding eingerüstet. Das hat auch Auswirkungen auf Ausstellungen.

Der Gerüstaufbau an den beiden historischen Gebäuden in der Erdinger Altstadt läuft seit Montag. Weil die Baustelleneinrichtung weite Teile des Schrannenplatzes beansprucht, musste der grüne Wochenmarkt diesen Donnerstag schon seinen Standort wechseln. Er findet bis auf weiteres auf den Grünen Markt. Das teilt die Stadt Erding mit.

Am Frauenkircherl werden insbesondere Schindeldach und Fassade, darunter die Mariendarstellung, erneuert. Am denkmalgeschützten Grafenstock stehen Ausbesserungsarbeiten zwischen Mauerwerk und Holzrahmen an. Zudem werden alle der mehr als 100 Holzfenster gestrichen. Auch die Fassade erhält einen neuen Anstrich.

Das Gerüst am Frauenkircherl versperrt auch den Haupteingang vom Schrannenplatz aus. Deshalb ist der Zutritt zu der heute beginnenden Kunstausstellung der Erdingerin Corinna Gunst nur über den Hintereingang vom Kleinen Platz/Nagelschmiedgasse aus möglich. Die Schau mit Werken von Gunst aus den vergangenen zehn Jahren ist heute, am Freitag und Samstag von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.